¡Hola Misha!
Sí, es hora de replantearse todos los esfuerzos de los neuralnetworkers y sus débiles esperanzas en la propia herramienta. Nada servirá, ni los bosques ni las estepas, si los datos de entrada no están preparados.
Y sí, no hay competencia, hay un problema y hay un atontamiento general.
Si sabes cómo preparar los datos, adelante. La humanidad se lo agradecerá.
Por mi parte, sugiero mirar los gráficos de 1,5 días del EURUSD:
En los gráficos de abajo:
a la izquierda es el número de ticks reales en la ventana de tiempo deslizante = 4 horas
A la derecha - cantidad de incrementos y dispersión de este proceso.
Como puede ver, de hecho la varianza está directamente relacionada con el número de cotizaciones de ticks en la ventana deslizante.
Es razonable suponer que al aumentar la dimensión de la ventana deslizante (por ejemplo, hasta 1 día), la varianza del proceso en el lado derecho será casi constante.
Condicionalmente, un proceso de este tipo puede considerarse estacionario y se le pueden aplicar herramientas de redes neuronales.
Alexander, tu problema es que ves a kotir como un BP inestable y nada más. Ya te lo he dicho. Intenta hacer el examen para el certificado cfr 1.0 para los comerciantes que trabajan para los bancos (puede que me haya equivocado en el nombre). Se sorprendería de lo diverso que es el mercado en general. Una cosa que no se puede hacer con los datos históricos es ....
Misha, no estoy discutiendo - podría estar equivocado en algo. Pero, veo una verdadera crisis del género en esta rama.
Tengo una cosa genial en mis manos -el paquete NeuralNet para VisSim- y me da miedo incluso tocarlo, porque veo que gente bastante inteligente no es capaz de hacer nada aquí.
Si en mi rama sé algo de los procesos de difusión, aquí tengo que leer y aprender. ¿Qué hay que aprender? ¿Que "todo ha desaparecido, las redes neuronales no funcionan..."? Necesitas al menos 1 persona con una señal positiva, aunque sea +1% al mes. Realmente inspiraría a mucha gente y a mí también.
Por favor,
La fórmula para calcular el error se muestra en la cabecera de la tabla. Me explico en el último ejemplo de la red: 204/(204+458) = 30,8%, es decir, el modelo dio un total de 662 unidades, de las cuales 204 eran falsas.
Los resultados son prácticamente los mismos en 12 pares de divisas, es decir, el rendimiento del modelo es casi independiente del modelo y del par de divisas.
Este resultado se consigue gracias a un cuidadoso trabajo con predictores cuya capacidad de predicción cambia muy poco al ejecutar una ventana de 500 velas sobre un archivo de 5000 velas. Los cambios están dentro del 5%.
Todavía no puedo mostrar el probador - está atascado en la aplicación del probador para los archivos de más de 1000 bares.
Compré una red sin crecimiento de algunas personas. Estoy construyendo una red similar a la de sigmoid. He estado probando en m15 durante 3 años. Durante el último medio año no lo he probado en absoluto para ver cómo puede funcionar. Lo he configurado y todo está bien en el probador. Lo he probado con cotizaciones reales y lo he perdido todo. Estoy en números rojos. Lo he probado con diferentes corredores. Después de leer el hilo, según tengo entendido, ¿la red neuronal no funciona en los mercados?
¿Cómo compraste un gato en un poke? Lo siento.
¿Cómo compraste un gato en un poke? Lamento escuchar eso.
Antes les compraba otro producto y no tenía problemas. Pero aquí empezó.
¿Cómo compraste un gato en un poke? Lo siento.
Todo es legítimo: los que hacen truco o trato están obligados a ser castigados. SIEMPRE.