ZZ como herramienta de focalización IMHO es una mala idea, sus puntos de inflexión (rodillas) están en lugares donde difícilmente se puede predecir, hay fluctuaciones, y en el medio o son tendencia o no son tendencia, ni los bobos ni los títeres probablemente no sospecharon que ZZ declaró una tendencia a posteriori.
Creo que deberíamos jugar con la primera derivada (diferencia finita) de diferentes inducidos de suavización como Djuric, etc.
Casi mil páginas sobre modelos que habrían sido interesantes hace 10-15 años. Hoy en día hay cientos de ellos en R con coste cero para aprender y utilizar. Los modelos difíciles de utilizar, como las redes neuronales profundas, son extremadamente raros. Todo lo demás se domina muy rápidamente.
Pero el objetivo y sus predictores asociados son un problema que se resuelve con experiencia, intuición y un 90% de suerte. Esto debe ser discutido.
Dado que un número abrumador de foristas aún no sabe cómo medir la capacidad de predicción de los predictores, incluso ofrecí mis servicios en este asunto con una carrera adecuada en el sonajero. Sólo aparecieron unos pocos.
Son obvios, están determinados por la cantidad de beneficios que se pretende obtener. Por ejemplo, los retrocesos de al menos 100 pips con la esperanza de que la mitad pueda retroceder. Este valor no juega un papel especial.
Lo que juega: lo que se considera una tendencia.
El factor determinante es el conjunto de predictores que serán relevantes para el objetivo. Es la tercera vez que escribo sobre esto, pero parece que no lees mis posts.
Sólo pensaba que habías seguido el camino que yo he seguido, pero a juzgar por tu respuesta, nuestros caminos son divergentes. Supongo que los indicadores son utilizados por personas y son afinados por personas, y donde hay más dinero en total, ciertas configuraciones de los indicadores funcionarán mejor.
Actualmente estoy utilizando la ZZ clásica, que se dibuja cuando se corrige por un determinado número de barras (según el canal de Donchian), me parece más adecuada que la ZZ por puntos. También me gusta ZZ usando el canal RSI.
Pero el objetivo y sus predictores asociados es un problema que se resuelve con experiencia, intuición y un 90% de suerte. Esto debe ser discutido.
Dado que un número abrumador de foristas aún no sabe cómo medir el poder de predicción de los predictores, incluso ofrecí mis servicios en este asunto con una carrera apropiada en el sonajero. Sólo había unas pocas personas así.
Muy interesante, ¿podría detallar la medición de la capacidad de predicción?
Y en primer lugar, ¿con qué se mide?
De la serie "imágenes divertidas": el bosque tiene 15 de profundidad.
Si a alguien le interesa, sobre el tema del sobreentrenamiento, aquí hay una prueba con un bosque de tres profundidades.
¿Tal vez intentar poner énfasis en seguir una posición abierta?
He probado muchas cosas, las fotos muestran el mejor resultado.
¿Qué tipo de predictores?
La mayoría de los indicadores estándar.
Pues es un modelo realmente malo, seguro que se puede hacer mejor, pero sigue siendo difícil afilar un 2, incluso en pruebas, lo que dice que en la vida real va a ser un desastre. Bueno al menos es la verdad tal cual y no los"graales" astutos de los indyuks que son aleatorios.
Será mejor que me lo enseñes. Tengo formación 2004-2014, datos fuera de la formación 2015 hasta la fecha actual. ¿Puedes hacerlo?