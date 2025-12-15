Discusión sobre el artículo "MetaTrader 5 para Linux" - página 28
Traté de instalar mt4 de mi corredor en el vino en Linux Mint 22 y wirkd, pero cuando traté de instalar MT5, que he descargado desde el sitio web metaquotes, algo extraño sucedió.
MT5 instalado y lo abrí.
Aparece la pantalla de configuración inicial y elijo Metaquotes como empresa y hago clic en siguiente.
En la siguiente pantalla elijo Abrir una cuenta demo y hago clic en siguiente.
En el pasado esto sólo abre el programa y todo está bien.
Esta vez, se me pide el nombre, correo electrónico, fecha de nacimiento y número de teléfono como información requerida. No sé por qué son necesarios para una cuenta de demostración, pero de acuerdo.
Introduzco la información y acepto las condiciones del servicio, pero el botón siguiente aparece en gris y no puedo continuar.
¿Es esto un fallo o me estoy perdiendo algo?
Gracias de antemano por cualquier ayuda.
Es (casi) imposible hacer un robot python trader en linux usando MetaTrader5 simplemente porque ¡no se puede instalar! mt5linux tampoco funciona.
Después de actualizar wine de 10.3 a 10.4 - tanto el terminal como el instalador dejaron de ejecutarse, piensan que un depurador se está ejecutando en el sistema. Te estás pasando con lo de la "protección".
Hola a todos, me gustaría instalar la plataforma MT5 en el sistema operativo ubuntu.
¿Podrían confirmarme si en este caso MT5 recibirá actualizaciones periódicas como para el sistema operativo windows?
Gracias.
¿Qué broker? Dependiendo del broker, tendrás que generar una nueva contraseña si hace tiempo que no lo utilizas.
Después de actualizar wine de 10.3 a 10.4 - tanto el terminal como el instalador dejaron de ejecutarse, piensan que un depurador se está ejecutando en el sistema. Te estás pasando con lo de la "protección".
Mismo error cambiando versiones de wine no ayuda.
He encontrado una manera, pero no es conveniente para mí.
Hola, sólo quiero que sepas que MT5 funciona con wine instalado desde el repositorio oficial. Si usas algún otro paquete o compilas wine tu mismo con flags distintos a los usados en el paquete oficial, MT5 no arrancará.Yo instalé 10.5 desde aquí:
*** 10.5~noble-1 500
500 https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu noble/main amd64 Paquetes
Otras versiones que he probado con estos binarios oficiales y que funcionan son 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4,
La versión MT4, incluso con los binarios oficiales (después de 10.2) no funciona, incluso el último instalador no se ejecuta. Si alguien quiere averiguarlo, este parece ser el culpable
https://gitlab.winehq.org/wine/wine/-/commit/dc718fd33b23a6104a0fa2e971a358662bf766af