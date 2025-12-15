Discusión sobre el artículo "MetaTrader 5 para Linux" - página 33

Tobias Johannes Zimmer #319:
Only the last it rectangle visible.

if(!(m_rect[i].Create(0,"Profit"+string(i),0,0,0,0,0)

Tobias Johannes Zimmer #318:

Porque el selector de color no se abre.


Prueba con "F4" https://forum.winehq.org/viewtopic.php?t=33466

 

Tengo Debian13 con xfce en mi virtualización de prueba:

uname -a
Linux D13-Wine-test 6.12.57+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.57-1 (2025-11-05) x86_64 GNU/Linux

Instalado (sólo con Depends, sin Suggests ni Recommends)

wine:amd64 10.0~repack-6
wine64:amd64 10.0~repack-6

desde el propio repositorio de Debian, no desde winehq.org.

Extraído wine-gecko-2.47.4 y wine-mono-9.4.0 a /opt/wine

Esto fue suficiente para

2025.12.11 15:38:37.260 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 5470 started for MetaQuotes Ltd.
2025.12.11 15:38:37.261 Terminal        Windows 11 build 22000 on Wine 10.0 Linux 6.12.57+deb13-amd64, 1 x Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge), AVX, 1 / 1 Gb memory, 3 / 9 Gb disk, GMT+3
2025.12.11 15:38:37.261 Terminal        D:\MT5

arrancar normalmente.

Pero el indicador de Fractales no se mostraba.

Entregado

fonts-wine:amd64 10.0~repack-6

Copié los archivos consola.ttf, wingdng2.ttf, wingdng3.ttf de .wine/drive_c/windows/Fonts desde otra VM (con wine desde winehq.org) y los asigné a .wine/drive_c/windows/Fonts.

y escribí

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts]
"Consolas (TrueType)"="Z:\\data\\fonts\\consola.ttf"
"Marlett (TrueType)"="Z:\\usr\\share\\wine\\fonts\\marlett.ttf"
"Symbol (TrueType)"="Z:\\usr\\share\\wine\\fonts\\symbol.ttf"
"Webdings (TrueType)"="Z:\\usr\\share\\wine\\fonts\\webdings.ttf"
"Wingdings (TrueType)"="Z:\\usr\\share\\wine\\fonts\\wingding.ttf"
"Wingdings 2 (TrueType)"="Z:\\data\\fonts\\wingdng2.ttf"
"Wingdings 3 (TrueType)"="Z:\\data\\fonts\\wingdng3.ttf"

Ahora se muestra Fractals.


 
Federico Quintieri #:

De hecho, lo hice funcionar con estos pasos (estoy en CachyOS) y soy nuevo en Linux

1. Instalé Bottles y creé una botella (aplicación)

2. Descargué la instalación de mt5 para windows desde el sitio original de mql5 (otras versiones daban errores de proxy durante la instalación).

3. En el bootle el "runner" es "ge-proton10-25", que descargué desde la home del bootle (Preferencias => Runner).

4. En la configuración de la botella metatrader5 cambié a windows 11

5. Las dependencias bootle que he descargado son: dotnet48 - allfonts - vcredist2019 - vcredist2015

6. Ejecuta mt5.exe en la botella de metatrader5 que acabo de crear.

7. Luego en los ajustes de la botella puedes abrir un terminal, teclea "winecfg", en la nueva ventana ve a gráficos y ajusta el "dpi" según cuanto quieras que haga zoom tu mt5, el mío está en 96 (tuve el mismo problema de zoom cuando intenté instalarlo con lucris, ahora funciona bien).

Esto es lo que me ha funcionado, voy probando y codificando diferentes cosas y parece que funciona bien.

Si tienes hyprland la solución es usar una máquina virtual con windows11 instalado, he probado varias cosas pero metatrader5 en hyprland simplemente no funciona.

Para la máquina virtual que he utilizado, KVM, Qemu y virt-manager

 

Fenómeno del fallo: falta el texto en los ejes de coordenadas (ejes horizontal y vertical).

Motivo del fallo: reinicio después de actualizar mt5.

Probado y verificado:

1) Actualizar debian v12 a v13. actualización fallida, reinstalar debian v13.

2) Descargado mt5linux.sh de mql5.com e instalado, el fallo sigue siendo el mismo. Pero en este punto, es un poco diferente.

Justo después de la instalación, eur/usd, xau/usd, usd/rmb son capaces de mostrar el texto en los ejes.

Después de importar el archivo .json de la divisa personalizada "CSI 300", cargar la plantilla de la interfaz, copiar el archivo de datos históricos y entrar en mt5, aparece el fallo.

3) Mover el directorio ~/.mt5, reinicializar winecfg, volver a ejecutar mt5linux.sh. El fallo vuelve a aparecer.


Falta texto en los ejes


Entorno de trabajo actual:

Debian GNU/Linux 13.2.0 _Trixie

kde plasma v6.36

kernel 6.12.57+debian13-amd64 (64-bit)

wine64 v10.0~repack-6

Problema encontrado: problema de windows/Fonts.


Borrar archivos en Fonts, problema resuelto.

Restaurar archivos en Fuentes, problema reanudado.

 
Tobias Johannes Zimmer "Controles" muestra todos los botones maravillosamente.

En botellas intenté arreglar el problema instalando diferentes dependencias, concretamente directx, ya que recuerdo haber pensado que directx podría tener algo que ver con los objetos gráficos de MT5 pero no estoy seguro de que sea correcto.

Tu código tiene errores. ¿Cómo puedes tener 4 rectángulos con el mismo nombre?

Tambien por favor reporte aqui problemas que esten relacionados ESPECIFICAMENTE con Wine/Linux.

 

Problema resuelto.

1) Vacía los archivos del directorio windows/Fonts

2) Copia simsun.ttc en él.

Entonces, el problema se restablece.

