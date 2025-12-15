Discusión sobre el artículo "MetaTrader 5 para Linux" - página 33
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Tobias Johannes Zimmer #319:
Only the last it rectangle visible.
Tobias Johannes Zimmer #318:
Porque el selector de color no se abre.
Prueba con "F4" https://forum.winehq.org/viewtopic.php?t=33466
Tengo Debian13 con xfce en mi virtualización de prueba:
Instalado (sólo con Depends, sin Suggests ni Recommends)
desde el propio repositorio de Debian, no desde winehq.org.
Extraído wine-gecko-2.47.4 y wine-mono-9.4.0 a /opt/wine
Esto fue suficiente para
arrancar normalmente.
Pero el indicador de Fractales no se mostraba.
Entregado
Copié los archivos consola.ttf, wingdng2.ttf, wingdng3.ttf de .wine/drive_c/windows/Fonts desde otra VM (con wine desde winehq.org) y los asigné a .wine/drive_c/windows/Fonts.
y escribí
Ahora se muestra Fractals.
De hecho, lo hice funcionar con estos pasos (estoy en CachyOS) y soy nuevo en Linux
1. Instalé Bottles y creé una botella (aplicación)
2. Descargué la instalación de mt5 para windows desde el sitio original de mql5 (otras versiones daban errores de proxy durante la instalación).
3. En el bootle el "runner" es "ge-proton10-25", que descargué desde la home del bootle (Preferencias => Runner).
4. En la configuración de la botella metatrader5 cambié a windows 11
5. Las dependencias bootle que he descargado son: dotnet48 - allfonts - vcredist2019 - vcredist2015
6. Ejecuta mt5.exe en la botella de metatrader5 que acabo de crear.
7. Luego en los ajustes de la botella puedes abrir un terminal, teclea "winecfg", en la nueva ventana ve a gráficos y ajusta el "dpi" según cuanto quieras que haga zoom tu mt5, el mío está en 96 (tuve el mismo problema de zoom cuando intenté instalarlo con lucris, ahora funciona bien).
Esto es lo que me ha funcionado, voy probando y codificando diferentes cosas y parece que funciona bien.
Si tienes hyprland la solución es usar una máquina virtual con windows11 instalado, he probado varias cosas pero metatrader5 en hyprland simplemente no funciona.
Para la máquina virtual que he utilizado, KVM, Qemu y virt-manager
Fenómeno del fallo: falta el texto en los ejes de coordenadas (ejes horizontal y vertical).
Motivo del fallo: reinicio después de actualizar mt5.
Probado y verificado:
1) Actualizar debian v12 a v13. actualización fallida, reinstalar debian v13.
2) Descargado mt5linux.sh de mql5.com e instalado, el fallo sigue siendo el mismo. Pero en este punto, es un poco diferente.
Justo después de la instalación, eur/usd, xau/usd, usd/rmb son capaces de mostrar el texto en los ejes.
Después de importar el archivo .json de la divisa personalizada "CSI 300", cargar la plantilla de la interfaz, copiar el archivo de datos históricos y entrar en mt5, aparece el fallo.
3) Mover el directorio ~/.mt5, reinicializar winecfg, volver a ejecutar mt5linux.sh. El fallo vuelve a aparecer.
Entorno de trabajo actual:
Debian GNU/Linux 13.2.0 _Trixie
kde plasma v6.36
kernel 6.12.57+debian13-amd64 (64-bit)
wine64 v10.0~repack-6
Problema encontrado: problema de windows/Fonts.
Borrar archivos en Fonts, problema resuelto.
Restaurar archivos en Fuentes, problema reanudado.
En botellas intenté arreglar el problema instalando diferentes dependencias, concretamente directx, ya que recuerdo haber pensado que directx podría tener algo que ver con los objetos gráficos de MT5 pero no estoy seguro de que sea correcto.
Tu código tiene errores. ¿Cómo puedes tener 4 rectángulos con el mismo nombre?
Tambien por favor reporte aqui problemas que esten relacionados ESPECIFICAMENTE con Wine/Linux.
Problema resuelto.
1) Vacía los archivos del directorio windows/Fonts
2) Copia simsun.ttc en él.
Entonces, el problema se restablece.