El problema persiste. MT5, void linux, xfce, wine 10.5, build y repositorio oficiales.
Si tu distribución, como arch, manjaro o cualquier otra distribución, provee "binarios" del paquete wine, probablemente están compilados con diferentes CFLAGS/LDFLAGS que los binarios oficiales del comando wine.
Así que cuando digo "repositorio oficial", no me refiero al repositorio oficial de arch o al repositorio oficial de manjaro, sino al repositorio del equipo winehq.
Esto es importante porque si el problema está relacionado con los CFLAGS/LDFLAGS usados por la distribución, el bug debería ser reportado al bugzilla de la distribución.
Mirando el bug tracker de wine, sabemos con seguridad que muchos usuarios de arch no pueden ejecutar MT5.
Perdón por la barrera del idioma, pero estoy usando una traducción al inglés para postear aquí, así que probablemente no lo expliqué muy bien.
Debian 12, 6.1.0-32-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.129-1 (2025-03-06) x86_64 GNU/Linux
winehq-staging 10.5~bookworm-1 amd64
wine-mono-10.0.0
/wine-gecko-2.47.4-x86_64
nombre del modelo : Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge)
Virtualización KVM real en
nombre del modelo : CPU Intel(R) Core(TM) i5-2500K a 3,30GHz
Puedo suponer que el depurador se activa por un intento fallido de detectar AVX2 o algo similar.
Cuando volví a la versión 10.2, se instaló, pero ignoró la clave /portable y se instaló en "~/.wine/drive_c/Program Files/MetaTrader 5".
La clave me funciona.
Funciona con terminal64.exe, pero no funcionó con mt5setup.exe
Yo solucioné el tema con luxWine, se instaló todo sin problemas
También se puede usar PortProton pero no es tan cómodo :) Suerte a todos
¿Qué versión de Wine es? Funciona igual de bien si vuelves a la 10.2.