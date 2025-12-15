Discusión sobre el artículo "MetaTrader 5 para Linux" - página 29

Nuevo comentario
 
El problema persiste. MT5, void linux, xfce, wine 10.5, build y repositorio oficiales.
 
Aleksey Nikolayev #:
El problema persiste. MT5, void linux, xfce, wine 10.5, build y repositorio oficiales.
Confirmado. Manjaro linux, wine actualizado normalmente a 10.3 y la terminal se negó a trabajar. Rolled back a 10.2, todo funciona. Estoy esperando una solución de MQ.
 
Perdón por la barrera del idioma, pero estoy usando una traducción al inglés para postear aquí, así que probablemente no lo expliqué muy bien.

Si tu distribución, como arch, manjaro o cualquier otra distribución, provee "binarios" del paquete wine, probablemente están compilados con diferentes CFLAGS/LDFLAGS que los binarios oficiales del comando wine.

Así que cuando digo "repositorio oficial", no me refiero al repositorio oficial de arch o al repositorio oficial de manjaro, sino al repositorio del equipo winehq.

Esto es importante porque si el problema está relacionado con los CFLAGS/LDFLAGS usados por la distribución, el bug debería ser reportado al bugzilla de la distribución.

Mirando el bug tracker de wine, sabemos con seguridad que muchos usuarios de arch no pueden ejecutar MT5.
 
Aleksandar Petrinic #:
Perdón por la barrera del idioma, pero estoy usando una traducción al inglés para postear aquí, así que probablemente no lo expliqué muy bien.

Si tu distribución, como arch, manjaro o cualquier otra distribución, provee "binarios" del paquete wine, probablemente están compilados con diferentes CFLAGS/LDFLAGS que los binarios oficiales del comando wine.

Así que cuando digo "repositorio oficial", no me refiero al repositorio oficial de arch o al repositorio oficial de manjaro, sino al repositorio del equipo winehq.

Esto es importante porque si el problema está relacionado con los CFLAGS/LDFLAGS usados por la distribución, el bug debería ser reportado al bugzilla de la distribución.

Mirando el bug tracker de wine, sabemos con seguridad que muchos usuarios de arch no pueden ejecutar MT5.
Tres ramas diferentes de linux (arch, ubuntu, void) tienen el mismo problema con MT5. Lo más probable es que el problema esté en la propia MT5. Solo podemos esperar que los desarrolladores de MT solucionen este problema antes de la actualizacion de la version de lanzamiento.
 

Debian 12, 6.1.0-32-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.129-1 (2025-03-06) x86_64 GNU/Linux

winehq-staging 10.5~bookworm-1 amd64

wine-mono-10.0.0

/wine-gecko-2.47.4-x86_64

nombre del modelo : Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge)

Virtualización KVM real en

nombre del modelo : CPU Intel(R) Core(TM) i5-2500K a 3,30GHz


Puedo suponer que el depurador se activa por un intento fallido de detectar AVX2 o algo similar.

 
Cuando retrocedí a 10.2 se instaló, pero ignoró la clave /portable, se instaló en "~/.wine/drive_c/Program Files/MetaTrader 5".
 
JRandomTrader #:
Cuando volví a la versión 10.2, se instaló, pero ignoró la clave /portable y se instaló en "~/.wine/drive_c/Program Files/MetaTrader 5".

La clave me funciona.

 
Ilya Filatov #:

Mi llave funciona.

Funciona con terminal64.exe, pero no funcionó con mt5setup.exe

 

Yo solucioné el tema con luxWine, se instaló todo sin problemas

También se puede usar PortProton pero no es tan cómodo :) Suerte a todos

 
_AndreyGT_ #:

Resuelto el problema con luxWine todo instalado sin problemas

También puede utilizar PortProton pero no es tan conveniente :) Buena suerte a todos

¿Qué versión de Wine es? Funciona igual de bien si vuelves a la 10.2.

1...222324252627282930313233
Nuevo comentario