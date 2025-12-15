Discusión sobre el artículo "MetaTrader 5 para Linux" - página 31
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Bonjour, je tiens à vous informer que MT5 fonctionne avec Wine installé depuis le dépôt officiel. Si utilizas otro paquete o compilas Wine con opciones distintas a las del paquete oficial, MT5 no funcionará.He instalado 10.5 a partir de aquí :
*** 10.5~noble-1 500
500 https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu noble/main Paquetes amd64
Las otras versiones que he probado con estas binarias oficiales y que funcionan son 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4,
La versión MT4, incluso con las binarias oficiales (después de la versión 10.2), no funciona, e incluso el último instalador no funciona. Si alguien quiere entenderlo, parece que esta es la causa del problema.
https://gitlab.winehq.org/wine/wine/-/commit/dc718fd33b23a6104a0fa2e971a358662bf766af
Mi experiencia con la reversión de una versión actualizada aleatoriamente de wine fue infructuosa (construir wine desde el código fuente lleva un tiempo monstruosamente largo, así que no pude soportarlo). Soy usuario de manjaro linux y aquí hay otros gestores de paquetes y su formato, así que no describiré las acciones que tomé con mi sistema.
Para hacer retroceder la versión de wine, tienes que desinstalarlo manualmente (si necesitas instrucciones detalladas, consulta perplexity.ai por ejemplo) y luego instalar manualmente el paquete antiguo(aquí tienes un ejemplo donde puedes conseguir un paquete deb compilado adecuado para tu sistema).La forma en que resolví el problema fue instalar el shell multiprefijo bottles en lugar de wine puro. También probé luxwine, pero no lo recomiendo por su pesadez. Bottles me permitió crear un prefijo con una versión antigua de wine (10.0-10.2, no posterior), donde las nuevas versiones de MetaTrader 5 funcionan sin problemas (sólo la pestaña "Informes" no funciona, aunque WebView2 está instalado, pero no es crítico). Puede que te resulte más fácil desinstalar wine de tu sistema, instalar botellas, configurar el prefijo para usar la versión requerida de wine (10.2) y disfrutar de una MT5 que funcione.
Por mi parte, estoy usando Debian 10. Todo funcionaba perfectamente hasta principios de junio, pero la última actualización automática inutilizó MT5, que se lanzó al final de la instalación.
Sí. Actualmente estoy usando MT5 a través de Bottles, que es un software gratuito y de código abierto que utiliza entornos para ayudarte a gestionar y ejecutar fácilmente aplicaciones de Windows en Linux.
https://usebottles.com/
Hace todo el proceso de instalación de Wine automáticamente con una versión estable, tanto para aplicaciones como para juegos. Aunque no pude instalar algunos juegos de Windows directamente a través de Wine, pude hacerlo a través de Bottles.
Actualmente estoy ejecutando Debian-12, MT5 5120.
Actualmente estoy ejecutando Debian-12, MT5 5120.
Esta versión de Wine funciona. No creo que esto sea posible con Wine 10.3 y posteriores.
Esta es la última versión estable, las siguientes son sólo staging y devel por ahora. Si cambias de staging a estable, todo funcionará.
Hace unos meses en otro hilo escribí sobre otro intento de pasar de Windows 10 a linux. Tenía una GPU AMD RX580 de 8Gb. AMD tiene muy poco soporte en linux, salvo los modelos superiores. Mis juegos tenían FPS 2 veces más bajos que bajo Win10. Ahí desistí de la transición. Ahora tengo NV RTX 3060. Con el driver propietario los FPS han bajado de 80 a 72. Satisfactorio.
Instalado Lutris y ProtonUp-Qt para el control de WINE. Para juegos uso GE-Proton10-11. Para MT5 no era adecuado, fuente muy grande y no escalable (o no sé cómo). Para ello instalé wine-10.8-staging-tkg-ntsync y un prefijo aparte. La tecnología ntsync permite gráficos más rápidos, soportada por los kernels más nuevos, requiere que el dispositivo /dev/ntsync esté habilitado (sudo modprobe ntsync). También está soportado en GE-Proton, pero no en las otras versiones disponibles de Lutris y ProtonUp-Qt.
Antes de todo esto, intenté instalar WINE+MT5 con el instalador de los desarrolladores, pero se bloquea con un error al instalar MicrosoftEdgeWebview2Setup.exe. No se pudo instalar manualmente hasta que cambié la versión en WINE a Windows 8.1. Después de eso MT5 dejó de arrancar, informando de un depurador en el sistema. Así que tuve que prescindir de él. Con wine-gecko se muestra todo el contenido de la web, excepto la pestaña de informes, que no uso. Pero me gustaría que todo funcionara.
Como resultado MT5 funciona sin problemas.
Tuve algún misterio con los juegos. Lo configuré para funcionar con tarjeta discreta, desconecté el monitor de ella y lo conecté al video integrado. El juego arranca con los mismos FPS. Si sólo funcionara como acelerador para los cálculos, seguiría habiendo pérdida de FPS. No lo entiendo.
Esta es la última versión de stable, las siguientes son sólo staging y devel por ahora. Si cambias de staging a stable, todo funcionará.
Sí, Wine después de la versión 10.3 rompió seriamente los puntos de entrada de las funciones del sistema en ntdll.dll y por eso los protectores dejaron de funcionar:
Hay una solución allí con la configuración del modo de Windows 11 + Wine Staging 10.12 o más reciente para que funcione.
Antes de todo esto, intenté instalar WINE+MT5 con el instalador de los desarrolladores, pero se bloqueó con un error al instalar MicrosoftEdgeWebview2Setup.exe. La instalación manual falló hasta que cambié la versión en WINE a Windows 8.1. Después de eso, MT5 dejó de arrancar, informando de un depurador en el sistema. Así que tuve que prescindir de él. Con wine-gecko se muestra todo el contenido de la web, excepto la pestaña de informes, que no uso. Pero me gustaría que todo funcionara.
Como resultado, MT5 funciona sin problemas.
He tenido algunos problemas con los juegos. Lo configuré para que funcionara con una tarjeta discreta, desconecté el monitor de ella y lo conecté al vídeo integrado. El juego arranca con los mismos FPS. Si sólo funcionara como acelerador para los cálculos, seguiría habiendo pérdida de FPS. No lo entiendo.