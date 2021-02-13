Usar MQL5 editor en distintas PC
- En ambas PC activé el repositorio, en la PC "A" creé algunos archivos, añadí las carpetas al repositorio y hago "Enviar cambios al repositorio", los mensajes indican que va todo ok
Con esto que escribes te refieres a esto:?
A mi me funciona Bien !!!
que ves cuando ingresas aqui: storage.mql5.io (paciencia, mucha paciencia con este link)
Saludos!!!
Gracias por atender!!
Sí, si le seteo el idioma en ingkés es "COMMIT" y "UPDATE"
Hago COMMIT desde una PC, mensajes OK, y ahora que estoy en casa, hago "UPDATE" desde la otra, me tira todos los mensajes ok "update command completed successfully", pero no me aparecen las carpetas ni los archivos que subí en la otra PC.
Pero ahí veo que en la carpeta Experts me pone una cruz roja como que algún problema hubo. Y si le hago "show the storage log" aparece indicada esa carpeta Experts con una cruz roja. ¿tendrá algo que ver que moví una carpeta desde el el raíz MQL5 hacia la carpeta Experts?
Intenté entrar a storage.mql5.io, yo tengo paciencia pero el browser no, me da timeout siempre.
Gracias por atender!!
Sí, si le seteo el idioma en ingkés es "COMMIT" y "UPDATE"
Hago COMMIT desde una PC, mensajes OK, y ahora que estoy en casa, hago "UPDATE" desde la otra, me tira todos los mensajes ok "update command completed successfully", pero no me aparecen las carpetas ni los archivos que subí en la otra PC.
Pero ahí veo que en la carpeta Experts me pone una cruz roja como que algún problema hubo. Y si le hago "show the storage log" aparece indicada esa carpeta Experts con una cruz roja. ¿tendrá algo que ver que moví una carpeta desde el el raíz MQL5 hacia la carpeta Experts?
Intenté entrar a storage.mql5.io, yo tengo paciencia pero el browser no, me da timeout siempre.
Depende de la carpeta que has movido, quizás tenga que ver o quizas no.
reintenta en el link, pues alli ves lo que realmente esta en la nube.
E intenta de nuevo, pero en un entorno en el que no hayas movido carpetas, donde todo este por default
Espero lo puedas solucionar, saludos!!!
Depende de la carpeta que has movido, quizás tenga que ver o quizas no.
reintenta en el link, pues alli ves lo que realmente esta en la nube.
E intenta de nuevo, pero en un entorno en el que no hayas movido carpetas, donde todo este por default
Espero lo puedas solucionar, saludos!!!
Sí, debe ser por esa carpeta movida, porque es sobre la que me da error. No tengo acceso ahora pero la semana que viene probaré.
Muchas gracias!
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Hola, quiero usar el metaeditor desde distintas PC accediendo por supuesto a los mismos archivos, scripts y no lo estoy logrando.
- Tanto en la PC "A" como en la "B" instalé MT5 y Metaeditor, accediendo con la misma cuenta de usuario MT5 y con la misma cuenta de MQL5 community.
- En ambas PC activé el repositorio, en la PC "A" creé algunos archivos, añadí las carpetas al repositorio y hago "Enviar cambios al repositorio", los mensajes indican que va todo ok
- En la PC "B" hago "Obtener actualización del repositorio", los mensajes muestran como que lo está haciendo, no tira ningún error, pero no pasa nada, yo esperaba que me aparezcan en el navegador las carpetas y los archivos que había subido desde la otra PC ¿no funciona así? Lo probé con varias carpetas, incluso con la "Shared", pero no hay caso.
Gracias