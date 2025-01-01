DocumentaciónSecciones
Create

Crea el indicador con los parámetros especificados. Utiliza Refresh() y GetData() para actualizar y obtener los valores del indicador.

bool  Create(
   string               symbol,        // Símbolo
   ENUM_TIMEFRAMES      period,        // Periodo
   int                  ma_period,     // Periodo de promediación
   ENUM_MA_METHOD       ma_method,     // Método de promediación
   ENUM_APPLIED_VOLUME  applied        // Tipo de volumen a aplicar
   )

Parámetros

symbol

[in]  Símbolo.

period

[in]  Periodo de tiempo (enumeración ENUM_TIMEFRAMES).

ma_period

[in]  Periodo de promediación.

ma_method

[in]  Método de promediación (enumeración ENUM_MA_METHOD).

applied

[in]  Tipo de volumen a aplicar (enumeración ENUM_APPLIED_VOLUME).

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si el indicador no se puede crear.