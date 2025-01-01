DokumentationKategorien
Erstellt einen Indikator mit angegebenen Parameter. Um die Indikatorwerten zu aktualisieren und zu erhalten, verwenden Sie Refresh() und GetData().

bool  Create(
   string               symbol,        // Symbol
   ENUM_TIMEFRAMES      period,        // Periode
   int                  ma_period,     // Mittelwertzeitraum
   ENUM_MA_METHOD       ma_method,     // Mittelungsverfahren
   ENUM_APPLIED_VOLUME  applied        // Volumentyp
   )

Parameter

symbol

[in]  Symbol des Indikators.

period

[in]  Die Arbeitsperiode des Indikators (ein Wert aus der Enumeration ENUM_TIMEFRAMES).

ma_period

[in]  Mittelwertzeitraum des Indikators.

ma_method

[in]  Mittelungsverfahren des Indikators (ein Wert der Enumeration ENUM_MA_METHOD).

applied

[in]  Ein Verwendungsobjekt (Volumentyp) des Indikators (ein Wert der Enumeration ENUM_APPLIED_VOLUME).

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, und false wenn der Indikator nicht erstellt werden konnte.