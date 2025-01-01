Create
Erstellt einen Indikator mit angegebenen Parameter. Um die Indikatorwerten zu aktualisieren und zu erhalten, verwenden Sie Refresh() und GetData().
|
bool Create(
Parameter
symbol
[in] Symbol des Indikators.
period
[in] Die Arbeitsperiode des Indikators (ein Wert aus der Enumeration ENUM_TIMEFRAMES).
ma_period
[in] Mittelwertzeitraum des Indikators.
ma_method
[in] Mittelungsverfahren des Indikators (ein Wert der Enumeration ENUM_MA_METHOD).
applied
[in] Ein Verwendungsobjekt (Volumentyp) des Indikators (ein Wert der Enumeration ENUM_APPLIED_VOLUME).
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, und false wenn der Indikator nicht erstellt werden konnte.