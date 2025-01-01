ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаИндикаторыОсцилляторыCiForceCreate 

Create

Создает индикатор с указанными параметрами. Для обновления и получения значений индикатора используйте Refresh() и GetData().

bool  Create(
   string               symbol,        // символ
   ENUM_TIMEFRAMES      period,        // период
   int                  ma_period,     // период усреднения
   ENUM_MA_METHOD       ma_method,     // метод усреднения
   ENUM_APPLIED_VOLUME  applied        // тип объемов
   )

Параметры

symbol

[in]  Рабочий символ индикатора.

period

[in]  Рабочий период индикатора (значение перечисления ENUM_TIMEFRAMES).

ma_period

[in]  Период усреднения индикатора.

ma_method

[in]  Метод усреднения индикатора (значение перечисления ENUM_MA_METHOD).

applied

[in]  Объект (тип объемов) применения индикатора (значение перечисления ENUM_APPLIED_VOLUME).

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось создать индикатор.