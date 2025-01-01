- MathProbabilityDensityPoisson
- MathCumulativeDistributionPoisson
- MathQuantilePoisson
- MathRandomPoisson
- MathMomentsPoisson
MathQuantilePoisson
Per la specificata probabilità, la funzione calcola il valore inverso della funzione di distribuzione di Poisson col parametro lambda. In caso di errore restituisce NaN.
|
double MathQuantilePoisson(
Per la specificata probabilità, la funzione calcola il valore inverso della funzione di distribuzione di Poisson col parametro lambda. In caso di errore restituisce NaN.
|
double MathQuantilePoisson(
Per lo specificato array probability[] di valori di probabilità, la funzione calcola il valore inverso della funzione di distribuzione di Poisson con il parametro lambda. In caso di errore restituisce false. Analogo di qpois() in R.
|
double MathQuantilePoisson(
Per lo specificato array probability[] di valori di probabilità, la funzione calcola il valore inverso della funzione di distribuzione di Poisson con il parametro lambda. In caso di errore restituisce false.
|
bool MathQuantilePoisson(
Parametri
probability
[in] Valore Probabilità della variabile casuale.
probability[]
[an] Array con i valori di probabilità di una variabile casuale.
lambda
[in] Parametro della distribuzione (media).
tail
[in] Flag di calcolo, se tail=false, allora il calcolo viene eseguito per 1.0-probabilità.
log_mode
[in] Flag di calcolo, se log_mode=true, il calcolo viene eseguito per Exp(probabilità).
error_code
[out] Variabile per ottenere il codice di errore.
result[]
[out] Array con valori di quantili.