MQL5 RiferimentoLibreria StandardMatematicheStatisticheDistribuzione di PoissonMathQuantilePoisson 

MathQuantilePoisson

Per la specificata probabilità, la funzione calcola il valore inverso della funzione di distribuzione di Poisson col parametro lambda. In caso di errore restituisce NaN.

double  MathQuantilePoisson(
   const double  probability,    // valore probabilità dell'occorrenza della variabile random
   const double  lambda,         // parametro della distribuzione (media)
   const bool    tail,           // flag di calcolo, se false, allora il calcolo viene eseguito per la probabilità 1.0
   const bool    log_mode,       // flag di calcolo, se log_mode=true, il calcolo viene eseguito per Exp(probabilità)
   int&          error_code      // variabile per memorizzare il codice errore
   );

double  MathQuantilePoisson(
   const double  probability,    // valore probabilità dell'occorrenza della variabile random
   const double  lambda,         // parametro della distribuzione (media)
   int&          error_code      // variabile per memorizzare il codice errore
   );

Per lo specificato array probability[] di valori di probabilità, la funzione calcola il valore inverso della funzione di distribuzione di Poisson con il parametro lambda. In caso di errore restituisce false. Analogo di qpois() in R.

double  MathQuantilePoisson(
   const double& probability[],  // array con i valori della proabilità della variabile random
   const double  lambda,         // parametro della distribuzione (media)
   const bool    tail,           // flag di calcolo, se false, allora il calcolo viene eseguito per la probabilità 1.0
   const bool    log_mode,       // flag di calcolo, se log_mode=true, il calcolo viene eseguito per Exp(probabilità)
   double&       result[]        // array con i valori dei quantili
   );

Per lo specificato array probability[] di valori di probabilità, la funzione calcola il valore inverso della funzione di distribuzione di Poisson con il parametro lambda. In caso di errore restituisce false.

bool  MathQuantilePoisson(
   const double& probability[],  // array i valori della probabilità della variabile random
   const double  lambda,         // parametro della distribuzione (media)
   double&       result[]        // array con i valori dei quantili
   );

Parametri

probability

[in] Valore Probabilità della variabile casuale.

probability[]

[an] Array con i valori di probabilità di una variabile casuale.

lambda

[in]  Parametro della distribuzione (media).  

tail

[in] Flag di calcolo, se tail=false, allora il calcolo viene eseguito per 1.0-probabilità.

log_mode

[in] Flag di calcolo, se log_mode=true, il calcolo viene eseguito per Exp(probabilità).

error_code

[out] Variabile per ottenere il codice di errore.

result[]

[out] Array con valori di quantili. 