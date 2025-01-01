MQL5 ReferenceStandard LibraryMathematics
Multiple libraries are provided to perform calculations in various areas of mathematics:
- Statistics – functions for working with various distributions of the Probability theory
- Fuzzy logic – library that implements Mamdani and Sugeno fuzzy inference systems
- ALGLIB – data analysis (clustering, decision trees, linear regression, neural networks), solving differential equations, Fourier transform, numerical integration, optimization problems, statistical analysis, and more.