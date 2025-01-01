DocumentationSections
MQL5 ReferenceStandard LibraryData CollectionsCArrayShortCompareArray 

CompareArray

Compares the array with another one.

bool  CompareArray(
   const short&  src[]      // source array
   ) const

Parameters

src[]

[in]  Reference to an array used as a source of elements for comparison.

Return Value

true - arrays are equal, false - arrays are not equal.

Example:

//--- example for CArrayShort::CompareArray(const short &[])
#include <Arrays\ArrayShort.mqh>
//---
short src[];
//---
void OnStart()
  {
   CArrayShort *array=new CArrayShort;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- compare with another array
   int result=array.CompareArray(src);
   //--- delete array
   delete array;
  }
At