//--- esempio per CArrayShort::CompareArray(const short &[])

#include <Arrays\ArrayShort.mqh>

//---

short src[];

//---

void OnStart()

{

CArrayShort *array=new CArrayShort;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Errore creazione oggetto");

return;

}

//--- confronta con un altro array

int result=array.CompareArray(src);

//--- elimina array

delete array;

}