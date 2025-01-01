DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datosCArrayCharSearchFirst 

SearchFirst

Encuentra en el array ordenado el primer elemento igual a la muestra.

int  SearchFirst(
   char  element      // Ejemplo
   ) const

Parámetros

element

[in]  El elemento muestra a buscar en el array.

Valor devuelto

La posición del elemento encontrado, si se ejecuta correctamente, -1 si el ítem no se encuentra.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CArrayChar::SearchFirst(char)
#include <Arrays\ArrayChar.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayChar *array=new CArrayChar;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      return;
     }
   //--- añade elementos al array
   //--- . . .
   //--- ordena el array
   array.Sort();
   //--- busca el elemento
   if(array.SearchFirst('A')!=-1) printf("Elemento encontrado");
   else                           printf("Elemento no encontrado");
   //--- borra el array
   delete array;
  }