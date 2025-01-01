DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datosCArrayCharInsertArray 

InsertArray

Inserta en la posición especificada un array de elementos a partir de otro array.

bool  InsertArray(
   CArrayChar*  src,     // Pointer to the source
   int           pos     // Position
   )

Parámetros

src

[in]  Pointer to an instance of class CArrayChar-source elements to insert.

pos

[in]  Posición del array donde se realiza la inserción

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false - si los elementos no se pueden insertar.

Ejemplo:

//--- example for CArrayChar::InsertArray(const CArrayChar*,int)
#include <Arrays\ArrayChar.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayChar *array=new CArrayChar;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      return;
     }
   //--- crea el array fuente
   CArrayChar *src=new CArrayChar;
   if(src==NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      delete array;
      return;
     }
   //--- añade elementos
   //--- . . .
   //--- inserta otro array
   if(!array.InsertArray(src,0))
     {
      printf("Error de inserción en el array");
      delete src;
      delete array;
      return;
     }
   //--- borra el array fuente
   delete src;
   //--- utiliza el array
   //--- . . .
   //--- borra el array
   delete array;
  }