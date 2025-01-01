DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datosCArrayCharAdd 

Add

Añade un elemento al final del array.

bool  Add(
   char  element      // Elemento a añadir
   )

Parámetros

element

[in]  valor del elemento a añadir al final del array.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false - si el elemento no se puede añadir.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CArrayChar::Add(char)
#include <Arrays\ArrayChar.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayChar *array=new CArrayChar;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      return;
     }
   //--- añade elementos al array
   for(int i=0;i<100;i++)
     {
      if(!array.Add(i))
        {
         printf("Error al añadir el elemento");
         delete array;
         return;
        }
     }
   //--- utiliza el array
   //--- . . .
   //--- borra el array
   delete array;
  }