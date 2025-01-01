- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
Shift
Mueve el ítem de una determinada posición según el desplazamiento especificado.
|
bool Shift(
Parámetros
pos
[in] Posición del elemento desplazado
shift
[in] El valor del desplazamiento (positivo y negativo).
Valor devuelto
true si se ejecuta correctamente, false - si el ítem no se puede mover.
Ejemplo:
|
//--- ejemplo de CArrayChar::Shift(int,int)