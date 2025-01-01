Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCRectTop LeftTopRightBottomWidthHeightSetBoundMoveShiftContainsFormat Top (Método Get) Obtiene la coordenada Y de la esquina superior izquierda. int Top() Valor devuelto La coordenada Y de la esquina superior izquierda. Top (Método Set) Establece la coordenada Y de la esquina superior izquierda. void Top( const int y // coordenada y ) Parámetros y [in] Nueva coordenada Y de la esquina superior izquierda. Valor devuelto Ninguno. Left Right