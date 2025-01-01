Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCRectRight LeftTopRightBottomWidthHeightSetBoundMoveShiftContainsFormat Right (Método Get) Obtiene la coordenada X de la esquina inferior derecha. int Right() Valor devuelto Coordenada X de la esquina inferior derecha. Right (Método Set) Establece la coordenada Y de la esquina inferior derecha. void Right( const int x // coordenada x ) Parámetros x [in] Nueva coordenada X de la esquina inferior derecha. Valor devuelto Ninguno. Top Bottom