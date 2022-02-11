당사 팬 페이지에 가입하십시오
상대 활력 지수(Relative Vigor Index) - MetaTrader 4용 지표
상대 활력 지수 지표(RVI)의 요점은 강세장에서 종가가 일반적으로 시가보다 높다는 것입니다.
약세장에서는 반대입니다. 따라서 상대 활력 지수(Relative Vigor Index)의 배경은 움직임의 활력 또는 에너지가 종가에서 가격이 끝나는 지점에 의해 설정된다는 것입니다. 지수를 일일 거래 범위로 정규화 하려면 가격 변동을 당일 최대 가격 범위로 나눕니다. 보다 원활한 계산을 위해 종가와 시가의 차이와 바의 최고가와 최저 가격의 대칭 가중 이동 평균을 사용합니다.
지표 계산시 가장 좋은 기간은 10으로 알려져 있습니다. 정확성을 기하기 위해 상대 활력 지수 값의 대칭 가중 이동 평균으로 신호 라인을 구성해야 합니다. 라인의 교차는 매수 또는 매도 신호가 됩니다.
계산:
VALUE1 = ((CLOSE - OPEN) + 2 * (CLOSE (1)) – OPEN (1)) + 2*(CLOSE (2) – OPEN (2)) + (CLOSE (3) – OPEN (3))) / 6
VALUE2 = ((HIGH - LOW) + 2 * (HIGH (1) – LOW (1)) + 2*(HIGH (2)- LOW (2)) + (HIGH (3) – LOW (3))) / 6
NUM = SUM (VALUE1, N)
DENUM = SUM (VALUE2, N)
RVI = NUM / DENUM
RVISig = (RVI + 2 * RVI (1) + 2 * RVI (2) + RVI (3)) / 6
설명:
- OPEN - 시가;
- HIGH - 최고가;
- LOW — 최저가;
- CLOSE — 종가;
- VALUE1 — 종가와 시가의 차이로 구성된 대칭 가중 이동 평균;
- VALUE2 — 최고가와 최저가의 차이로 구성된 대칭 가중 이동 평균;
- NUM — VALUE1의 N 중요도;
- DENUM - VALUE2의 N 중요도;
- RVI - 현재 바의 상대 활력 지수 지표 값;
- RVISig — 현재바의 RVI의 시그널 라인 값;
- N — 평활화 기간
상대 강도 지수에 대한 전체 설명은 기술적 분석: 상대 강도 지수에서 찾아볼 수 있습니다.
