강도 지수(Force Index (FRC)) - MetaTrader 4용 지표
- 832
-
강도 지수는 지수가 증가할 때마다 Bulls Power를 측정하고 감소할 때마다 Bulls Power를 측정합니다.
지표는 시장 정보의 기본 요소들을 고려합니다: 가격 추세, 가격의 하락, 거래량. This index 이 지수는 그대로 사용할 수 있지만 이동 평균과 같이 보는 것이 좋습니다. 짧은 이동 평균을 사용한 근사치를 보면(2개의 인터벌) 포지션 진입을 하고 청산을 할 최적의 기회를 찾게 해 줍니다. 장기 이동 평균(기간 13)과 같이 보면 지수는 추세와 그 변화를 보여줍니다.
지표가 상승하는 경향이 있는 기간에 힘이 마이너스가 될 때(0 아래로 떨어질 때) 매수하는 것이 좋습니다.
지수는 새로운 피크까지 증가할 때 지속적으로 증가하는 경향을 나타냅니다.
매도 신호는 경향이 감소하는 동안 지수가 양수가 될 때 옵니다.
지수는 하락의 힘과 지수가 새로운 저점으로 떨어질 때 감소 추세의 지속을 나타냅니다.
가격 변화가 거래량의 해당 변화와 상관 관계가 없다면 지표는 한 수준에 머물며 추세가 곧 바뀔 것임을 알려줍니다.
계산:
모든 시장 움직임의 힘은 방향, 규모 및 규모로 특징지어집니다. 현재 바의 종가가 이전 바보다 높으면 그 힘은 양수입니다. 현재 바의 종가가 이전 바보다 낮으면 힘은 음수입니다. 그 차이가 크면 클수록 힘도 큽니다. 거래량이 많으면 많을수록 힘도 큽니다.
FORCE INDEX (i) = VOLUME (i) * ((MA (ApPRICE, N, i) - MA (ApPRICE, N, i-1))
설명:
- FORCE INDEX (i) - 현재바의 강도(Force Index);
- VOLUME (i) - 현재바의 볼륨;
- MA (AppPRICE, N, i) — N 기간 동안 현재 바의 모든 이동 평균: 단순, 지수, 식별 또는 평활;
- ApPRICE - 적용된 가격;
- N — 평활화 기간;
- MA (ApPRICE, N, i-1) - 이전 바의 이동 평균
FRC에 대한 전체 설명은 기술적 분석: Force Index에서 찾아볼 수 있습니다
