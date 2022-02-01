거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
Volumes 지표는 볼륨을 별도의 창에 히스토그램으로 표시하고 두 가지 색상으로 칠합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/7996
시장 촉진 지수(Market Facilitation Index (BW MFI))
시장 촉진 지수(BW MFI)는 하나의 틱에 대해 변화하는 가격을 보여주는 지표입니다게이토 오실레이터
게이토 오실레이터는 앨리게이터를 기반으로 합니다.
On Balance Volume
OBV(On Balance Volume Indicator)는 거래량을 가격의 변화와 연관시키는 모멘텀 기술 지표입니다.윌리엄스 퍼센트 레인지(Williams’ Percent Range)
Williams의 퍼센트 레인지 지표(%R)는 시장이 과매수/과매도 되었는지 여부를 결정하는 동적 기술 지표입니다.