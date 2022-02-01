당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
DeMarker - MetaTrader 4용 지표
- 조회수:
- 658
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
디마커 지표(DemM)는 기간 최대값과 이전 기간 최대값의 비교를 기반으로 합니다.
현재 기간(바) 최대값이 더 높으면 각각의 차이가 등록됩니다. 현재 최대값이 이전 기간의 최대값보다 낮거나 같으면 naught 값이 등록됩니다. N 기간 동안의 차이가 요약됩니다. 수신된 값은 DeMarker의 분자로 사용되며 동일한 값에 이전 기간과 현재 기간(막대)의 가격 최소값 간의 차이 합계를 더한 값으로 나뉩니다. 현재 가격 최소값이 이전 바의 최소 값보다 크면 naught 값이 등록됩니다.
지표가 30 밑으로 하락하면 강세장으로의 전환이 기대됩니다. 지표가 70 위로 상승하면 약세장으로의 전환이 기대됩니다.
만약 지표 계산시 더 긴 기간을 사용한다면 긴 기간의 시장 추세를 파악 할 수 있을 것입니다. 단기 기간에 기반한 지표를 사용하면 위험이 가장 적은 시점에 시장에 진입하고 주요한 추세에 맞도록 거래 시점을 계획할 수 있습니다.
계산:
"i" 간격의 디마커 값은 다음과 같이 계산됩니다:
-
DeMax (i)가 계산됩니다:
If high(i) > high(i-1) , then DeMax(i) = high(i)-high(i-1), otherwise DeMax(i) = 0
-
DeMin (i)이 계산됩니다
If low(i) < low(i-1), then DeMin(i) = low(i-1)-low(i), otherwise DeMin(i) = 0
-
디마커 값은 다음과 같이 계산됩니다:
DMark(i) = SMA(DeMax, N)/(SMA(DeMax, N)+SMA(DeMin, N))
설명:
- SMA — SMA - 단순 이동 평균;
- N; - 계산에 사용된 기간.
DeM에 대한 전체 설명은 기술적 분석: DeMarker에서 찾아볼 수 있습니다
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/7963
The Average Directional Movement Index (ADX) 지표는 가격의 추세가 있는 것인지 확인하는데 도움이 됩니다.기간 변환기
이 스크립트를 사용하여 비표준 차트 주기를 만드십시오.
엔벨로프스 지표는 두 개의 이동 평균으로 구성되며 그 중 하나는 위쪽으로 움직이고 다른 하나는 아래쪽으로 움직입니다.프랙탈스(Fractals)
상향 프랙탈은 중간에 가장 높은 HIGH가 있고 양쪽에 2개의 낮은 HIGH가 있는 최소한 일련의 5개의 연속적인 막대입니다.