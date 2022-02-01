당사 팬 페이지에 가입하십시오
Awesome Oscillator Indicator(AO)는 중심 지점을 가로질러 작성된 5기간 단순 이동 평균에서 얻어진 바(H+L)/2의 중간 지점을 이은 34기간 단순 이동 평균입니다.
이 지표는 현재 시장을 끌고 가는 주체에게 무슨 일이 일어나고 있는지를 잘 보여줍니다.
매수 신호Saucer
"Saucer"는 바 차트가 0선보다 높을 때 나오는 유일한 매수 신호입니다. 반드시 명심해야 할 사항
바 차트가 아래쪽에서 위쪽으로 방향을 바꿀 때 saucer 시그널이 생성됩니다. 두 번째 열은 첫 번째 열보다 낮고 빨간색으로 표시됩니다. 세 번째 열은 두 번째 열보다 높으며 녹색으로 표시됩니다.
saucer 시그널이 생성되기 위해서는 바 차트에 최소한 3개의 열이 있어야 합니다.
saucer 시그널이 사용되도록 하기 위해서는 모든 Awesome Oscillator 열이 0 라인 위에 있어야 합니다.
매수 신호는 막대 차트가 음수 값 영역에서 양수 값 영역으로 이동할 때 생성됩니다. 바 차트가 0선을 넘을 때 발생합니다. 이 신호와 관련하여:
이 신호가 생성되려면 두 개의 열만 필요합니다.
첫 번째 열은 0선 아래에 있고 두 번째 열은 교차합니다(음수 값에서 양수 값으로 전환).
매수와 매도 신호를 동시에 생성하는 것은 불가능합니다.
"Two pikes"는 바 차트의 값이 0선 아래에 있을 때 생성될 수 있는 유일한 매수 신호입니다. 이 신호와 관련하여 다음 사항을 유념하기 바랍니다:
신호는 0선 아래에 있는 아래쪽을 가리키는 파이크(가장 낮은 최소값)가 있고 이전의 하향식 파이크보다 약간 더 높은 아래쪽을 가리키는 파이크가 있을 때 생성됩니다(절대값이 더 작은 음수, 따라서 제로 라인까지 더 가깝습니다.);
바 차트는 두 파이크 사이의 0선 아래에 있어야 합니다. 막대 차트가 파이크 사이에서 0선을 교차하면 매수 신호가 작동하지 않습니다. 또 다른 매수 신호도 생성됩니다 - 제로 라인 교차
바 차트의 각각의 새로운 파이크는 이전 파이크보다 높아야 합니다(0선에 더 가까운 더 작은 절대값의 음수).
추가로 더 높은 파이크가 형성되고(즉, 0선에 더 가까움) 막대 차트가 0선을 넘지 않으면 추가 매수 신호가 생성됩니다.
매도 신호
오썸 오실레이터의 매도 신호는 매수 신호와 동일합니다. saucer 신호는 반대이고 음수 입니다. 제로라인 교차가 감소하고 있어야 합니다. 첫 번째 열은 제로 위에 있고 두 번째 열은 그 아래에 있습니다. 두 개의 파이크 신호는 제로 라인보다 높으며 반대입니다.
계산:
AO는 바(H+L)/2의 중심점을 통해 표시되고 바(H+L)의 중심점을 가로질러 표시된 5기간 단순 이동 평균에서 뺀 34기간 단순 이동 평균입니다.
(H+L)/2의 중심점에 걸쳐 그래프로 표시됩니다.
MEDIAN PRICE = (HIGH+LOW)/2
AO = SMA(MEDIAN PRICE, 5)-SMA(MEDIAN PRICE, 34)
설명:
- SMA — 단순 이동 평균;
