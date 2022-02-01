당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
Average True Range, ATR - MetaTrader 4용 지표
- 조회수:
- 573
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
Average True Range Technical Indicator(ATR)은 시장의 변동성을 나타내는 보조 지표입니다. ATR은 Welles Wilder의 책 "기술적 거래 시스템의 새로운 개념"에서 소개되었습니다. 이 지표는 그 이후로 수많은 다른 지표 및 거래 시스템의 구성 요소로 사용되었습니다.
Average True Range, ATR
Average True Range는 패닉 셀링으로 인해 가격이 완전히 하락한 후 시장 바닥에서 높은 값에 도달하는 경우가 많습니다. 지표의 낮은 값은 시장의 고점이나 수렴 중에 발생하는 장기간의 횡보 움직임 기간 동안 일반적입니다. Average True Range는 다른 변동성 지표와 같은 원칙에 따라 해석될 수 있습니다. 이 지표를 기반으로 한 예측의 원칙은 다음과 같이 표현할 수 있습니다. 지표의 값이 높을수록 추세가 변화할 가능성이 높아집니다. 지표 값이 낮을수록 추세의 움직임이 약해집니다.
계산:
True Range는 다음 세 값 중 가장 큰 값입니다.
-
현재 최대값과 최소값의 차이(고가 및 저가);
-
이전 종가와 현재 최고가의 차이;
-
이전 종가와 현재 최소값의 차이.
Average True Range는 true range 값의 이동 평균선입니다.
기술적 지표 설명
ATR에 대한 전체 설명은 기술적 분석: Average True Range에서 찾아 볼 수 있습니다
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/7807
엘리게이터 기술 지표는 프랙탈 기하학과 비선형 역학을 사용하는 밸런스 라인들의 조합입니다.누적/분배(Accumulation Distribution)
누적/분배(Accumulation/Distribution) 지표는 가격과 볼륨(거래량)의 변화에 따라 결정됩니다.
Awesome Oscillator(AO)는 중심 지점을 가로질러 작성된 5기간 단순 이동 평균에서 얻어진 34기간 단순 이동 평균입니다.볼린저 밴드, BB
볼린저 밴드(BB) 지표는 특정의 표준 편차만큼의 거리에 표시됩니다.