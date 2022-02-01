Average True Range Technical Indicator(ATR)은 시장의 변동성을 나타내는 보조 지표입니다. ATR은 Welles Wilder의 책 "기술적 거래 시스템의 새로운 개념"에서 소개되었습니다. 이 지표는 그 이후로 수많은 다른 지표 및 거래 시스템의 구성 요소로 사용되었습니다.

Average True Range, ATR

Average True Range는 패닉 셀링으로 인해 가격이 완전히 하락한 후 시장 바닥에서 높은 값에 도달하는 경우가 많습니다. 지표의 낮은 값은 시장의 고점이나 수렴 중에 발생하는 장기간의 횡보 움직임 기간 동안 일반적입니다. Average True Range는 다른 변동성 지표와 같은 원칙에 따라 해석될 수 있습니다. 이 지표를 기반으로 한 예측의 원칙은 다음과 같이 표현할 수 있습니다. 지표의 값이 높을수록 추세가 변화할 가능성이 높아집니다. 지표 값이 낮을수록 추세의 움직임이 약해집니다.

계산:

True Range는 다음 세 값 중 가장 큰 값입니다.



현재 최대값과 최소값의 차이(고가 및 저가);



이전 종가와 현재 최고가의 차이;



이전 종가와 현재 최소값의 차이.



Average True Range는 true range 값의 이동 평균선입니다.





기술적 지표 설명

ATR에 대한 전체 설명은 기술적 분석: Average True Range에서 찾아 볼 수 있습니다