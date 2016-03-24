Average True Range (英：Average True Range,ATR) は、相場のボラティリティを測るインジケーターです。Welles Wilder氏の著書 "New concepts in technical trading systems" に記述されています。このインジケーターは、他のインジケーターやトレードシステムの一部として広く使われています。

Average True Range は、暴落の後の相場の底でしばしば高い値になります。インジケーターが小さい値になるということは、長期間にわたって相場がレンジの状態にあることを表します。Average True Range は、他のボラティリティ系のインジケーターと同じように解釈することができます。このインジケーターによる予測方法は、次のようになります。: インジケーターの値が高くなればなるほど、 トレンドが変化する可能性が高くなる 。; インジケーターの値が低くなればなるほど、トレンドの動きが弱くなる。

True Range は、下記3つの内、最も大きな値です。:



現在の高値と安値の差(高値 と 安値);



前の足の終値と現在の高値の差;



前の終値と現在の安値の差



Average True Range の値は、true rangeの移動平均 です。

インジケーターの詳細

Average True Rangeの詳細は、「Average True Range」というテクニカル分析に関する記事をご覧ください。