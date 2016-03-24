アリゲーターは、フラクタル幾何学と非線形変動に基づいたバランスライン（移動平均線）の組み合わせで構成されます。

Alligator



青いライン（アリゲーターの顎）は、その時間枠にセットされたバランスラインです。

（ロウソク足８本分、未来側にずらした１３平滑移動平均線）;



赤いライン(アリゲーターの歯)は、その時間枠にセットされたバランスラインです。（ロウソク足５本分、未来側にずらした８平滑移動平均線）;



緑のライン(アリゲーターの口)は、その時間枠にセットされたバランスラインです。（ロウソク足３本分、未来側にずらした５平滑移動平均線）



アリゲーターの口、歯、顎は異なる期間の相互作用を表します。はっきりとしたトレンドがでるのはその時間帯の１５～３０％だけなので、上記に従うことと、価格変動が少ないときにトレードを控えることが必要です。



顎と歯と口が閉じたとき、もしくは絡み合っているときは、アリゲーターが眠ろうとしている、もしくはすでに寝ている状態を意味します。寝ているとき、アリゲーターはどんどん空腹になっていき、眠りが長いほど空腹も大きい状態で目覚めます。起きた後にする最初のことは、口を開け、あくびをすることです。そして、ブル（牛）かベア（熊）の食べ物のにおいをかぎつけます。 そして、アリゲーターは狩りを開始します。満腹になるまで十分に食べたあとは、アリゲーターは食べ物（価格）に対する興味を失います。 これは利益を確定するタイミングです。



MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2

ALLIGATORS JAW = SMMA (MEDIAN PRICE, 13, 8)



ALLIGATORS TEETH = SMMA (MEDIAN PRICE, 8, 5)



ALLIGATORS LIPS = SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3)



ここで:



MEDIAN PRICE — 中央値

HIGH — バーの高値

LOW — バーの安値

SMMA (A, B, C) — 平滑移動平均

パラメーターAはスムージングするデータ、Bはスムージング期間,Cは未来にシフトする期間です。例えば、 SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3) は、中央価格で、5期間、３本分未来にシフトした平滑移動平均線を表します。;

ALLIGATORS JAW — アリーゲータの顎 (青);

ALLIGATORS TEETH — アリーゲータの歯 (赤);

ALLIGATORS LIPS — アリゲーターの口 (緑).





インジケーターの詳細

アリゲーターの詳細は、「 Alligator」というテクニカル分析に関する記事をご覧ください。