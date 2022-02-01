당사 팬 페이지에 가입하십시오
앨리게티어(Alligator) - MetaTrader 4용 지표
원칙적으로 엘리게이터 기술 지표는 프랙탈 기하학과 비선형 역학을 사용하는 밸런스 라인들(이동평균)의 조합입니다.
-
블루라인(악어의 턱)은 차트를 작성하는 데 사용된 차트 주기에 대한 균형 선입니다(13개 기간의 평활 이동 평균,
8 바만큼 미래로 이동);
-
레드 라인(악어의 이빨)은 한 단계 낮은 차트 주기에 대한 균형선입니다(8 기간 평활 이동 평균, 미래로 5 바 이동).
-
녹색 라인(악어의 입술)은 한 단계 더 낮은 차트 주기에 대한 균형선입니다(5 기간 평활 이동 평균, 미래로 3 바 이동).
앨리게이터의 입술, 이빨, 턱은 다른 주기의 시간의 상호 작용을 보여줍니다. 명확한 추세는 장중 15~30%만 볼 수 있으므로 이를 따르는 것이 중요하고 특정 가격 기간 내에서 오르내리는 시장에서는 거래를 삼가는 것이 좋습니다.
턱, 치아 및 입술이 닫히거나 얽혀 있으면 앨리게이터가 잠을 자거나 이미 자고 있음을 의미합니다. 앨리게이터가 잠을 잘수록 더 배고프게 되고. 더 오래 잠을 잘수록 더 배고파서 깨게 될 것입니다. 잠을 깨면 처음 하는 일은 입을 열고 하품을 할 것입니다. 그런 다음 음식 냄새가 콧구멍으로 옵니다. 황소의 살이나 곰의 살코기일 것입니다. 그리고 악어는 사냥을 하기 시작합니다. 배부른 느낌이 들 정도로 충분히 먹고 나서, 앨리게이터는 음식/가격(밸런스 라인이 합쳐집니다)에 흥미를 잃기 시작합니다 - 이때가 수익을 확정할 시간입니다.
기술적 지표 설명
앨리게이터에 대한 전체 설명은 기술적 분석: 앨리게이터에서 찾아볼 수 있습니다
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/7803
