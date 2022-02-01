거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
지그재그(ZigZag) - MetaTrader 4용 지표
- 조회수:
- 527
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
지그재그 지표는 차트의 끝점을 추적하고 연결하며, 이 점 사이의 거리는 가격 스케일에 지정된 백분율보다 크거나 같습니다.
Depth는 이전 보다 높거나 낮은 두 번째 최대(최소) 편차의 핍이 없는 바의 최소의 개수입니다. 즉, 지그재그는 항상 발산할 수 있지만 Depth 바의 이후에만 Deviation 값보다 더 많이 수렴(또는 완전히 동일하게 함께 그릴 수 있음)할 수 있습니다. 백스텝은 최대값/최소값 사이의 최소 바의 양 입니다.
지그재그는 가장 낮은 지점을 포착한 후 최대값보다 낮은 롤백이 매개변수를 초과할 때까지 전환점을 찾기 시작합니다. 롤오버 다운이 매개변수를 초과하는 즉시 두 번째(이 경우 위쪽) 지점을 캡처 대상으로 간주하고 ZigZag가 세 번째(이 경우 아래쪽) 지점을 검색하기 시작합니다.
지그재그에 대한 전체 설명은 기술적 분석: 지그재그에서 찾아볼 수 있습니다
ZigZag 지표
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/7796
스토캐스틱 오실레이터(Stochastic Oscillator)
스토캐스틱 오실레이터 지표는 주어진 기간 동안의 해당 가격 범위와 비교한 유가 증권의 종가의 위치를 비교합니다.파라볼릭 SAR(Parabolic SAR)
파라볼릭 SAR(Parabolic SAR) 지표는 시장 추세의 분석을 위해 개발되었습니다.
누적/분배(Accumulation Distribution)
누적/분배(Accumulation/Distribution) 지표는 가격과 볼륨(거래량)의 변화에 따라 결정됩니다.앨리게티어(Alligator)
엘리게이터 기술 지표는 프랙탈 기하학과 비선형 역학을 사용하는 밸런스 라인들의 조합입니다.