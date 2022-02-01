지그재그 지표는 차트의 끝점을 추적하고 연결하며, 이 점 사이의 거리는 가격 스케일에 지정된 백분율보다 크거나 같습니다.

Depth는 이전 보다 높거나 낮은 두 번째 최대(최소) 편차의 핍이 없는 바의 최소의 개수입니다. 즉, 지그재그는 항상 발산할 수 있지만 Depth 바의 이후에만 Deviation 값보다 더 많이 수렴(또는 완전히 동일하게 함께 그릴 수 있음)할 수 있습니다. 백스텝은 최대값/최소값 사이의 최소 바의 양 입니다.

지그재그는 가장 낮은 지점을 포착한 후 최대값보다 낮은 롤백이 매개변수를 초과할 때까지 전환점을 찾기 시작합니다. 롤오버 다운이 매개변수를 초과하는 즉시 두 번째(이 경우 위쪽) 지점을 캡처 대상으로 간주하고 ZigZag가 세 번째(이 경우 아래쪽) 지점을 검색하기 시작합니다.

지그재그에 대한 전체 설명은 기술적 분석: 지그재그에서 찾아볼 수 있습니다

