Der Stochastic Oscillator Indikator vergleicht, ob der Preis eines Finanzinstruments relativ zu seiner Preisspanne über einen bestimmten Zeitraum geschlossen wurde.

Der Stochastik Oszillator wird in der Form von zwei Linien dargestellt. Die wichtige Linie wird bezeichnet mit %K. Die zweite Linie wird bezeichnet mit %D, sie ist ein gleitender Durchschnitt von %K. Die %K Linie wird normalerweise als durchgehende Linie dargestellt und die %D Linie Wird normalerweise als gepunktete Linie dargestellt.

Es gibt viele Wege wie man den stochastischen Oszillator interpretieren kann. Die drei gängigsten Methoden beinhalten:



Kaufe wenn der Oszillator (entweder %K oder %D) unter einen bestimmten Wert fällt (z.B., 20) und dann wieder über diesen Wert steigt. Verkaufe wenn der Ostsee La Tour über einen bestimmten Wert steigt (z.B., 80) und dann wieder unter diesen Wert fällt;

Kaufe wenn die %K Linie über die %D Linie steigt Und verkaufe wenn die %K Linie unter die %D Linie fällt;

Nach Divergenzen Ausschau halten. Zum Beispiel: Wenn der Preis regelmäßig neue Hochs markiert und der stochastische Oszillator seine letzten Höchststände nicht mehr überschreiten kann.



Berechnung



Der stochastischer Oszillator hat drei Variablen:

%K Perioden (Pk). Das ist die Anzahl der zeitlichen Perioden die für die %K Kalkulation verwendet werden. Der Standard ist 5;



%K Verlangsamte Perioden (Sk). Dieser Parameter kontrolliert die interne Glättung von %K. Ein Wert von 1 wird als schnell angesehen und ein Wert von 3 als langsam. Der Standard ist 3;



%D Perioden (Pd). Dies ist die Anzahl von zeitlichen Perioden für die Berechnung des gleitenden Durchschnitts von %K. Der Standard ist 3;



Die Formel für %K ist:

%K = 100*SUM (CLOSE - MIN (LOW, Pk), Sk) / SUM (MAX (HIGH, Pk) - MIN (LOW, Pk)), Sk)



wobei:



CLOSE — Der heutige Schlusskurs;

MIN (LOW, Pk) — Das tiefste Tief in Pk Perioden;

MAX (HIGH, Pk) — Das höchste Hoch in Pk Perioden;

SUM (CLOSE - MIN (LOW, Pk), Sk) — Die Menge der zusammengesetzten Schlusskurse - MIN (LOW, Pk) für die Periode Sk;

SUM (MAX (HIGH, Pk) - MIN (LOW, Pk)), Sk) — Die Summe der zusammengesetzten Höchstkurse (Pk)) - MIN (LOW, Pk) für die Periode Sk.



Der %D gleitende Durchschnitt wird nach der folgenden Formel berechnet:

%D = SMA (%K, Pd)



wobei:

Pd — Ist die Glättungs-Periode für %K;

SMA — Ist der einfache gleitende Durchschnitt.

Technische Indikator Beschreibung

Eine vollständige Beschreibung des stochastischen Oszillators ist erhältlich in der Technische Analyse: Stochastic Oscillator