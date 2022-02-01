코드베이스섹션
지표

스토캐스틱 오실레이터(Stochastic Oscillator) - MetaTrader 4용 지표

스토캐스틱 오실레이터는 주어진 기간 동안의 해당 가격 범위와 비교한 유가 증권의 종가의 위치를 비교합니다.

스토캐스틱 오실레이터는 두개의 선으로 나타납니다. 메인 라인은 %K라고 합니다. 두번째 라인은 %D이고 %K의 이동 평균입니다. %K 선은 보통 선으로 표시되고 %D 선은 점선으로 표시됩니다.

스토캐스틱 오실레이터를 해석하는 방법은 여러가지가 있습니다. 세가지 잘 알려진 방법은 아래와 같습니다:

  • 오실레이터(%K 또는 %D)가 특정 수준(예: 20) 아래로 떨어졌다가 해당 수준 위로 올라갈 때 매수하십시오. 오실레이터가 특정 수준(예: 80) 이상으로 상승한 다음 해당 수준 아래로 떨어질 때 매도하십시오;

  • %K선이 %D선 위로 상승할 때 매수하고 %K선이 %D선 아래로 떨어질 때 매도하십시오.

  • 다이버전스를 기다립니다. 예를 들어, 가격이 일련의 새로운 고점을 만들고 있고 스토캐스틱 오실레이터가 이전 고점을 능가하지 못하는 경우입니다.

계산:

스토캐스틱 오실레이터는 3개의 변수를 가집니다:

  • %K periods (Pk). %K 계산을 위해 사용된 기간의 수입니다; 디폴트 값은 5;

  • %K Slowing Periods (Sk). 이 변수는 %K의 평활을 위해 사용됩니다. 1의 값은 빠른 스토캐스틱으로 간주됩니다. 값 3은 느린 스토캐스틱으로 간주됩니다. 디폴트 값은 3;

  • %D periods (Pd). %K의 이동 평균을 계산하기 위해 사용된 기간의 수입니다. 디폴트 값은 3;

    %K의 공식은 다음과 같습니다:

%K = 100*SUM (CLOSE - MIN (LOW, Pk), Sk) / SUM (MAX (HIGH, Pk) - MIN (LOW, Pk)), Sk)

설명:

  • CLOSE - 당일의 종가;
  • MIN (LOW, Pk) — Pk 기간 중 최저값;
  • MAX (HIGH, Pk) — Pk 기간 중 최고값;
  • SUM (CLOSE - MIN (LOW, Pk), Sk) — amount composed CLOSE - MIN (LOW, Pk) for period Sk;
  • SUM (MAX (HIGH, Pk) - MIN (LOW, Pk)), Sk) — amount composed HIGH (Pk)) - MIN (LOW, Pk) for period Sk.


%D 이동 평균은 다음 공식에 따라 계산됩니다:

%D = SMA (%K, Pd)

설명:

  • Pd — %K를 얻기 위한 평활화 기간;
  • SMA — 단순 이동 평균.

스토캐스틱 오실레이터(Stochastic Oscillator)

기술적 지표 설명

스토캐스틱 오실레이터에 대한 전체 설명은 기술적 분석: 스토캐스틱 오실레이터에서 찾아볼 수 있습니다

