3FarbMACD - Indikator für den MetaTrader 4
Ein Standard-MACD-Diagramm mit steigenden und fallenden Balken in verschiedenen Farben.
Eingabeparameter:
extern int FastEMA=12; extern int SlowEMA=26; extern int SignalSMA=9; extern int CountBars=300; extern int Line=3; extern double Zero_level=0.0;
3ColorMACD
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7127
