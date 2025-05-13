CodeBaseKategorien
3FarbMACD - Indikator für den MetaTrader 4

Ein Standard-MACD-Diagramm mit steigenden und fallenden Balken in verschiedenen Farben.

Eingabeparameter:

extern int FastEMA=12;
extern int SlowEMA=26;
extern int SignalSMA=9;
extern int CountBars=300;
extern int Line=3;
extern double  Zero_level=0.0;

3ColorMACD

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7127

