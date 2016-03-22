CodeBaseSeções
3ColorMACD - indicador para MetaTrader 4

Diagrama MACD padrão com barras de alta e baixa coloridas diferentemente.

Entradas:

extern int FastEMA=12;
extern int SlowEMA=26;
extern int SignalSMA=9;
extern int CountBars=300;
extern int Line=3;
extern double  Zero_level=0.0;

3ColorMACD

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7127

