3ColorMACD - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1264
- Avaliação:
-
- Publicado:
Diagrama MACD padrão com barras de alta e baixa coloridas diferentemente.
Entradas:
extern int FastEMA=12; extern int SlowEMA=26; extern int SignalSMA=9; extern int CountBars=300; extern int Line=3; extern double Zero_level=0.0;
3ColorMACD
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7127