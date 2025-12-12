Cuando recientemente empecé a probar intensivamente la funcionalidad de CopyTicksRange(), me encontré con algunos problemas desfavorables al manejar tiempos de milisegundos:

En realidad quería usar CDateTime, ya que deriva de MqlTimeStruct y puedes editar las diferentes unidades de tiempo muy fácilmente usando los métodos de incremento y decremento incluidos. Al mismo tiempo, necesitaba una forma de traducir suavemente los tiempos en milisegundos (segundos desde el 1 de enero de 1970 multiplicados por 1000 en formato ulong) de un lado a otro.





Aquí me encontré con la dificultad de que el número de milisegundos, por ejemplo, es un número muy vago que no te dice mucho sobre la fecha exacta. Sin embargo, si usas CDateTime o TimeStruct, todas las unidades de tiempo son fáciles de cambiar, pero el formato las destroza y el resultado también es muy poco claro. Esta clase CDateTimeMsc fue creada para resolver este problema.



#include <Tools\DateTime.mqh> struct CDateTimeMsc: public CDateTime { public : int msc; // additional variable for msc storage datetime check_datetime; ulong MscTime( void ) { return ( ulong ( double (CDateTime::DateTime()) * 1000 ) + msc);} void MscTime( ulong a_msc_time); void Msc( int value); void MscDec( int delta = 1 ); void MscInc( int delta = 1 ); void SecTime( int a_int_time); ulong SecTime( void ); void UpdateDateTime(); void DateTime( datetime a_datetime) {CDateTime::DateTime(a_datetime); UpdateDateTime();} datetime DateTime( void ) { return (CDateTime::DateTime());} };

Los nuevos métodos se insertaron bajo la herencia de la antigua estructura.



Ahora la clase, que en realidad es una estructura (ver Estructuras/Clases), también puede trabajar con milisegundos, siempre que se disponga de tiempos tan exactos.

Además, los métodos de incremento y decremento se han extendido a la propiedad msc.



Ahora se podría discutir si la variable adicional "check_datetime" es realmente necesaria, ya que crea una cierta sobrecarga (para algunas personas esto es muy importante). Sin embargo, supuse que normalmente no se utilizan muchos objetos CDateTime, sino sólo unos pocos en los lugares importantes donde es necesario cambiar unidades de tiempo como horas, minutos, segundos o días. También tenía algunas dudas sobre el método UpDateTime(), que se llama innecesariamente con cada incremento/decremento.



En general, sin embargo, el factor de manejo era lo principal.





La prueba

Ya no es necesario consultar la hora con una variable datetime adicional si se desea conocer la fecha exacta, sino que basta con colocar la variable "check_datetime" bajo supervisión: (TestEA ver más arriba)







La hora en milisegundos se tradujo automáticamente al formato datetime.




