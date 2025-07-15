거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
이 지표는 평균 기간이 다른 두 개의 이동평균(이동평균, MA)을 기반으로 합니다.
매수/매도 신호는 교차할 때 발생합니다.
지표의 특징은 다음 구성 요소가 있다는 것입니다:
- RSI 지표(상대 강도 지수) 를 기준으로 필터링합니다.
- 움직임 확인 필터.
- 횡보 추세 신호 필터.
인디케이터의 작업 표시줄: 1.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/357
Keltner Channel MT5
켈트너 채널(메타트레이더 지표) - 1960년 체스터 W. 켈트너가 개발한 고전적 기술 분석 지표입니다. 이 지표는 볼린저 밴드 및 엔벨로프와 다소 유사합니다. 중간 선은 일반적인 가격((고가 + 저가 + 종가)/3)에 적용된 10일 단순이동평균이고, 상단 및 하단 밴드는 중간 선에서 일일 가격 범위의 이동평균(고가 및 저가 차이)을 더하고 빼서 생성됩니다. 이런 식으로 변동성 기반 채널이 만들어집니다. 이 버전의 인디케이터에서는 MA의 모든 매개 변수를 수정할 수 있습니다. 이 인디케이터는 MT4 및 MT5 버전의 플랫폼에서 모두 사용할 수 있습니다.EXSR
EXSR.mq5: RSI(14) 극한과 볼린저 밴드 돌파 및 반전 캔들스틱을 결합하여 반전을 포착하는 역추세 MT5 EA로, 고정 SL/TP로 심볼당 한 번의 거래를 배치합니다.
"내부 막대의 브레이크 아웃" 전략에 대한 거래 신호 모듈
외부 막대를 정의하는 조건이 발생하면 이전 추세 방향으로 내부 막대를 돌파했는지 확인하고 돌파가 발생하면 포지션 오픈 신호가 생성됩니다. 트레이딩 신호 모듈은 새 버전의 마법사와 호환됩니다.모멘텀 인디케이터 Blau_Mtm
윌리엄 블라우의 모멘텀 지표.