이 MACD 지표는 현재 차트의 차트 주기보다 높거나 낮은 모든 주기에 적용할 수 있습니다.

값은 일반적인 가격 유형에 따라 계산할 수 있습니다. 현재 차트의 차트주기보다 낮은 주기에 지표가 적용되면 모든 값을 표시할 수 없습니다. 이 경우 선택한 가격 유형에 따라 가장 적절한 값을 제공하기 위해 다른 접근 방식을 사용합니다.



두 가지 예를 들어보겠습니다:



timeframe_1=5분, timeframe_2=1분, 종가 계열을 기준으로 계산:

timeframe_1의 모든 막대에 대해 표시기는 timeframe_1의 막대 종가 시간 이전 또는 시간에 종가 시간이 있는 timeframe_2의 최신 막대를 표시합니다. 이는 아직 열려 있는 현재 막대뿐만 아니라 닫힌 막대에도 적용됩니다.

timeframe_1=5분, timeframe_2=1분, 시초가 계열을 기준으로 계산합니다:

timeframe_1의 모든 막대에 대해 표시기는 timeframe_1의 막대 개장 시간 이전 또는 개장 시간에 timeframe_2의 최신 막대를 표시합니다. 이는 아직 열려 있는 현재 막대뿐만 아니라 닫힌 막대에도 적용됩니다. 여기서 논리는 바의 오픈 시간에 지표를 계산하도록 선택하면 새 바가 열릴 때도 거래할 수 있다는 것입니다. 이 경우 새로운 5분 막대가 열리면 그 일부인 5개의 1분 막대 중 첫 번째 막대의 오픈만 알 수 있습니다. 따라서 두 번째부터 다섯 번째 1분 막대의 시가는 계산에서 무시됩니다.



시간 프레임이 동기화되지 않더라도 다른 시간 프레임과 혼합할 수 있습니다(예: timeframe_1 = 5분, timeframe_2 = 12분). 표시기는 동기화 상태를 유지합니다. 작동 방식은 위의 예와 유사합니다.

첨부된 엑셀 시트(시간대 간 변환.zip) 에는 가능한 모든 유형의 조합에 대한 예와 보다 시각적인 설명이 포함되어 있습니다. 또한 소스 코드를 살펴보고 어떻게 수행되는지 확인하세요. 자신만의 다중 차트주기 인디케이터를 만드는 데 도움이 되길 바랍니다.

차트주기를 전환할 때는 가격 데이터가 로드될 때까지 약간의 시간(몇 초)을 기다리세요. 인디케이터가 표시되지 않으면 차트를 수동으로 새로고침하세요.

필요

이동평균.mqh(터미널_데이터_폴더\MQL5\포함 폴더에 기본 파일 포함)

인디케이터가 작동하려면 터미널_데이터_폴더\MQL5\지표에 MACD 히스토그램_MTF_MC.m q5와 MACD_히스토그램_MC.mq5를 모두 넣으세요.

오류 메시지를 켜고 끄려면 소스를 확인하세요:

bool ShowErrorMessages= false ;





업데이트 기록:

2010 09 26: v03

차트 주기보다 작은 주기의 값 표시가 개선되었습니다;

버퍼를 0이 아닌 EMPTY_VALUE로 설정: if(convertedTime<tempTimeArray_TF2[0]);

코드 최적화;

단일 시간 프레임 표시기에서 상속된 OnInit()에서 PLOT_DRAW_BEGIN을 제거했습니다;

버퍼와 배열의 ArraySetAsSeries를 OnInit()으로 옮겼습니다;

신호 라인에 대한 MA 메서드로 MODE_SMMA 및 MODE_LWMA 추가;

목록의 마지막 입력 파라미터로 ENUM_APPLIED_PRICE를 추가했습니다;



2010 08 28: v02B