Panel de Comercio - cuadrícula de órdenes

¿Cómo abrir una cuadrícula de órdenes?

Vaya a la sección "Cuadrícula de órdenes" y seleccione:

1️⃣ Tipo: Límite o Stop,

2️⃣ Cantidad,

3️⃣ Volumen,

4️⃣ Paso,

5️⃣ Take Profit,

6️⃣ Stop Loss.

✅ ¡Listo! Ahora, cada vez que abras una orden o posición, TradePanel creará una cuadrícula de órdenes.

Por ejemplo, se establecieron las siguientes configuraciones:

1️⃣ Tipo de cuadrícula: Límite,

2️⃣ Cantidad: 5 órdenes,

3️⃣ Volumen: Progresión geométrica,

4️⃣ Paso: 200 puntos,

5️⃣ Take Profit: el precio de Take Profit de la orden maestra,

6️⃣ Stop Loss: el precio de Stop Loss de la orden maestra.

Haga clic en el botón Abrir venta y TradePanel abrirá una posición con una cuadrícula de órdenes: