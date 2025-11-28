Panel de Comercio - cuadrícula de órdenes

0
¿Cómo abrir una cuadrícula de órdenes?
Vaya a la sección "Cuadrícula de órdenes" y seleccione:
1️⃣ Tipo: Límite o Stop,
2️⃣ Cantidad,
3️⃣ Volumen,
4️⃣ Paso,
5️⃣ Take Profit,
6️⃣ Stop Loss.
✅ ¡Listo! Ahora, cada vez que abras una orden o posición, TradePanel creará una cuadrícula de órdenes.
Por ejemplo, se establecieron las siguientes configuraciones:
1️⃣ Tipo de cuadrícula: Límite,
2️⃣ Cantidad: 5 órdenes,
3️⃣ Volumen: Progresión geométrica,
4️⃣ Paso: 200 puntos,
5️⃣ Take Profit: el precio de Take Profit de la orden maestra,
6️⃣ Stop Loss: el precio de Stop Loss de la orden maestra.
Haga clic en el botón Abrir venta y TradePanel abrirá una posición con una cuadrícula de órdenes: