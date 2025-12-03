Grid Manual: Creación y gestión de una cuadrícula de órdenes

Grid Manual es un panel de negociación para trabajar con una cuadrícula de órdenes. La utilidad es universal, tiene configuraciones flexibles y una interfaz intuitiva. Funciona con una cuadrícula de órdenes no solo en la dirección de promediar pérdidas, sino también en la dirección de aumentar las ganancias. El usuario no necesita crear y mantener una cuadrícula de órdenes, la utilidad lo hará. Basta con abrir un pedido y el "Grid manual" creará automáticamente una grilla de órdenes para el mismo y lo acompañará hasta el cierre.

✅ Funciona con todos los órdenes, incluidos los abiertos desde un terminal móvil.

✅ Puede funcionar con dos tipos de cuadrículas: "límite" y "detener".

✅ Puede trabajar con dos métodos para calcular el espaciado de la cuadrícula: fijo y dinámico (basado en el indicador ATR).

✅ Le permite cambiar la configuración de la cuadrícula de órdenes abiertos.

✅ Muestra el precio de equilibrio de cada cuadrícula de órdenes en el gráfico.

✅ Muestra el margen de beneficio para cada cuadrícula de órdenes.

✅ Le permite cerrar órdenes rentables desde la cuadrícula con un clic.

✅ Le permite cerrar cada cuadrícula de órdenes con un clic.

✅ Le permite aplicar la función de trailing stop a la cuadrícula de órdenes.

✅ Permite aplicar a la cuadrícula de órdenes la función de transferir órdenes de stop loss al nivel de equilibrio de la cuadrícula.

✅ Reorganiza automáticamente el "take profit" en relación con el nivel de equilibrio de la cuadrícula de órdenes (solo en el modo de cuadrícula de límite, la distancia depende del tipo de cálculo seleccionado: "Conservador" o "Agresivo").

✅ Puede administrar hasta 20 cuadrículas de órdenes, cada una de las cuales puede contener hasta 100 órdenes.