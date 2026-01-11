Indonesian Member - page 547

Waduh.... 😭😭😭
 

Hi smua salam kenal. Mohon bantuannya bagaimana cara pakai EA ini.

Apa bedanya yg area merah, hijau & biru? Ini semua default setting. 

 
Hi pak Sandhy, saya dm Bapak ya.
 

Hello....

I am from Makassar, Indonesia.

Is there Whatssapp or telegram group for Indonesian MQL4 programmer ?

 
kalau ea/robot itu tombol yg ada panah merah harus on supaya ea nya running. kalau indikator cuma memahami cara kerja indinya. maaf kalau salah.

 
apa udah ada yg dapat plakatnya... 
 

Salam kenal semuanya, nama saya Daniel tinggal di Jakbar

 
saya belum dapat pak, kayaknya nunggu lebih lama :)

 
salam kenal pak

 

halo salam kenal semua, saya aribowo dari palembang

