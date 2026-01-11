Indonesian Member - page 586

New comment
 
Sudibyo Raharjo #:

maaf izin bertanya   dapat notif begini makksudnya apa ya ? apakah sedang MTC atau akun saya bermasalah


Withdrawal unavailable: 
  1. We need to perform additional verification of your account. This is a standard procedure meant to ensure the security of all MQL5.community members.
    Currently, no action is required from you. Please wait till the verification is complete. Until then, the ability to withdraw funds is limited.
    Sorry for inconvenience.

sedang diverifikasi pak

 
Biantoro Kunarto #:

sedang diverifikasi pak

byasanya berapa lama ya pak ? trima kasih bapak selalu menjawab pertanyaan saya,, semoga sehat sellu pak

 
Sudibyo Raharjo #:

byasanya berapa lama ya pak ? trima kasih bapak selalu menjawab pertanyaan saya,, semoga sehat sellu pak

tidak tentu waktunya pak, mgkn juga karena admin mereka terbatas. Sama sama pak

 
Sudibyo Raharjo #:

maaf izin bertanya   dapat notif begini makksudnya apa ya ? apakah sedang MTC atau akun saya bermasalah


Withdrawal unavailable: 
  1. We need to perform additional verification of your account. This is a standard procedure meant to ensure the security of all MQL5.community members.
    Currently, no action is required from you. Please wait till the verification is complete. Until then, the ability to withdraw funds is limited.
    Sorry for inconvenience.


di bawah sudah di kasih saran untuk mencari jawaban dari permasalahan
semoga bermanfaat :)
 
saya mau beli EA, cuma bayarnya sekarang udah tidak ada pakai DOKU or Alfamart ya? atau bank lokal ya? solusinya apakah ada yang tahu teman2? thanks ya
 
haliludin s.kom #:
saya mau beli EA, cuma bayarnya sekarang udah tidak ada pakai DOKU or Alfamart ya? atau bank lokal ya? solusinya apakah ada yang tahu teman2? thanks ya
Ada 4 pilhan pak, Kartu kredit, paypal, web money dan union pay
 
sekarang limit job di freelance hanya 10 job ya dalam 24 jam ? update terbarukah ?
 

Halo..

salam kenal dari Jawa Tengah...



 
Biantoro Kunarto #:

Pakai Jenius juga lumayan cepat, barusan withdraw langsung masuk

pakai Bang Jago, apakah sudah tidak bisa ya sekarang pak..

sebelumnya coba beberapa kali pakai bang Jago, langsung masuk di jam itu juga..

 
Sudibyo Raharjo #:
sekarang limit job di freelance hanya 10 job ya dalam 24 jam ? update terbarukah ?

Saya kurang tahu kalau dalam 24 jam ada limitnya. Setahu saya ada limit terima jobnya, dalam waktu yg sama tidak bisa punya job lebih dari 7 ( kalau ga salah )

1...579580581582583584585586587588589590591592593...614
New comment