Indonesian Member - page 486
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
Mau nanya,
1. Ada yg punya indi buat nggambar manual elliot corrective wave buat mt4 desktop? Soalnya mt4 mobile ada tools beginian, soale hp ku kentang banget.
2. Biar di klik kluarnya hurup, yg perlu diperhatiin apa aja? referensi contoh simple bakalan membantu.
Trima kasih
disini. Gimana cara deposit tanpa payment. Bisakah lewat bank lokal. Berapa deposit minimal
https://www.mql5.com/en/articles/302#depositcardpay
bisa pakai credit card atau debit card bank lokal asal di kartunya ada tulisan Visa / Master card kalo GPN tidak bisa dan ada 3 angka dibelakang yg miring-miring itu...
minimal deposit $10 otomatis dikonversi dari rupiah ke dollar...
Update info untuk Indonesian member :
Deposit via Paypal sudah aktif, Withdrawals akan tersedia Senin atau Selasa depan
Deposit via Credit cards (Visa and Mastercard) sudah tersedia
Minggu depan akan ditambahkan Withdrawal ke VISA, kemudian Mastercard
ePayments untuk sementara tidak tersedia, masih menunggu informasi dari ePayment support
Webmoney tidak akan tersedia
Link
sampai sekarang mastercard belom bisa WD Pak
sampai sekarang mastercard belom bisa WD Pak
Pakai visa saja pak
Pakai visa saja pak
biar bisa pake visa
klo gak visa ya gak bisa
:D
I want to know how many people from Indonesia is joining this forum. If you're from Indonesia, please comment this topic..Thank you..
Selamat malam... izin gabung semuanya... masih belajar, para master disini.
ucapan adalah DOA
:D