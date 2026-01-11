Indonesian Member - page 486

Mau nanya,

1. Ada yg punya indi buat nggambar manual elliot corrective wave buat mt4 desktop? Soalnya mt4 mobile ada tools beginian, soale hp ku kentang banget.


2. Biar di klik kluarnya hurup, yg perlu diperhatiin apa aja? referensi contoh simple bakalan membantu.



Trima kasih

 
g4lkedung:
disini. Gimana cara deposit tanpa payment. Bisakah lewat bank lokal. Berapa deposit minimal

https://www.mql5.com/en/articles/302#depositcardpay 

bisa pakai credit card atau debit card bank lokal asal di kartunya ada tulisan Visa / Master card kalo GPN tidak bisa dan ada 3 angka dibelakang yg miring-miring itu... 

minimal deposit $10 otomatis dikonversi dari rupiah ke dollar... 

Selamat datang indonesia member
 
Biantoro Kunarto:

Update info untuk Indonesian member :

Deposit via Paypal sudah aktif,  Withdrawals akan tersedia Senin atau Selasa depan

Deposit via Credit cards (Visa and Mastercard) sudah tersedia

Minggu depan akan ditambahkan Withdrawal ke VISA, kemudian Mastercard

ePayments untuk sementara tidak tersedia, masih menunggu informasi dari ePayment support

Webmoney tidak akan tersedia

Link

sampai sekarang mastercard belom bisa WD Pak

 
Pakai visa saja pak

 
Tes. Newbie ijin gabung
 
biar bisa pake visa
klo gak visa ya gak bisa
:D

 
Selamat malam... izin gabung semuanya... masih belajar, para master disini.
 
Biantoro Kunarto:
I want to know how many people from Indonesia is joining this forum. If you're from Indonesia, please comment this topic..Thank you..
Iam Indonesian
 
nelayan79:
Selamat malam... izin gabung semuanya... masih belajar, para master disini.

ucapan adalah DOA
:D

1...479480481482483484485486487488489490491492493...614
