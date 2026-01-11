Indonesian Member - page 294
Hallo salam kenal,
saya dari Bali , mau nanya adakah member Indonesia yg bisa buat EA?
Mau order EA tp takut miss komunikasi kalo sama trader luar
mohon info, terima kasih
Salam kenal, saya Biantoro, ada beberapa developer dari Indonesia, termasuk saya :)
Hallo pak Biantoro
salam kenal, saya PM boleh ya
terima kasih
Salam kenal saya Cai Liang asal medan. Saya salah satu EA developer di forum ini.
Adakah indicator yang dipasang di MT4 yang merepresentasikan kalender Forex Factory?
Jadi saat buka MT4 sudah ada indikator langsung jam berapa aja yang ada news.
Saya kira akan sangat bermanfaat, langsung tahu event terdekat yang mempengaruhi pergerakan nilai.
Mungkin sudah tersedia di mql5.com ini? keywordnya apa ya?
terimakasih
INDIKATOR FOREX PENULIS ARSIS: MODEL PASAR YANG MULUS TANPA PENUNDAAN
Indikator Forex ARSIS (Adaptiv Relative Strength Index Smooth) adalah modifikasi dari osilatorpopuler RSI , yang ditulis oleh Kasander, forum forex pengguna forexsystemsru.com.
Indikator Forex ARSIS merupakan upaya untuk menciptakan model pasar yang mulus yang tidak ketinggalan dalam waktu. Selama pelaksanaannya, prinsip multiple smoothing dengan sendirinya digunakan dengan parameter dengan periode minimum masing-masing lutut berikutnya, berdasarkan indikator, yang memiliki properti tidak ketinggalan dari harga ke kanan dengan jangka waktu 2 sampai 5.
Sinyal untuk memasuki pasar adalah persimpangan garis 1 (hijau) dan 10 (merah) dari indikator ARSIS:
indikator ARSIS terlihat paling menjanjikan di tangga Renko. Perhatian Anda dipresentasikan pada indikator versi kedua, di mana filter QQE Smooth dan BB Super Smooth diimplementasikan.
INDIKATOR FOREX CHANNEL BANDSDFIBO TRUE: BOLLINGER BANDS + FIBO
Indikator channel forex BandsdFibo Benar dibangun dengan prinsip yang sama dengan band Bollinger standar , namun memiliki beberapa perbedaan dari aslinya.
Garis tengah indikator True BandsdFibo digunakan untuk menentukan tren jangka menengah.Tiga garis atas dan bawah dibangun menggunakan data indikator ATR, dimana koefisien Fibonacci (1.6180, 2.6180, dan 4.2360) diterapkan.
Indikator forex channel BandsdFibo True bisa digunakan dalam strategi forex yang melibatkan trading di channel. Garis indikator akan menampilkan peran tingkat dukungan dan daya tahan dinamis, serta tolok ukur untuk menetapkan stop-loss dan perintah take-profit.
INDIKATOR FOREX MURREY LEVEL DIRIGIBLE: MURRAY-GUNN TINGKAT DIKELOLA
Indikator Forex Murrey Levels Dirigible menempatkan pada grafik harga dari pasangan mata uang Murray-Gunn level.
Bila diplot pada grafik, indikator Murrey Levels Dirigible terlihat sangat ekstrem pada jumlah bar yang ditentukan dalam pengaturan dan membuat garis di antara mereka yang merupakan level support dan resistance. Panjang, ketebalan dan gaya garis bisa disesuaikan.
Perlu dipahami bahwa tingkat Murray-Gunn, yang menampilkan indikator forex Murrey Levels Dirigible , tidak sama dengan level Fibonacci. Indikator Murrey Levels Dirigible dapat digunakan secara efektif dalam semua strategi trading, serta menganalisa situasi di pasar valuta asing.