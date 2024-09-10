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294
RTR No Hard Stops EA - back test $10k to $94million
EA: https://www.mql5.com/en/market/product/122707
Test took 01:20:26 hh:mm:ss Every Tick test
Input settings:
Graph :
Stats 1 :
Stats 2 :
EA: https://www.mql5.com/en/market/product/122707
Test took 01:20:26 hh:mm:ss Every Tick test
Input settings:
Graph :
Stats 1 :
Stats 2 :
Account +79.00%
90.00% win rate
https://mql5.com/en/signals/2256129
🤖 No Hard Stop Losses 😱 Expert Advisor 📈
✅ CLOSE $XAUUSD AT: 2774.29
💎 VOL: 0.15
💰 PROFIT: 711.46 Pips (1067.19$)
⏰ TIME: 2025.01.24 04:50
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