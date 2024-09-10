RTR No Hard Stops EA - back test $10k to $94million
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RTR No Hard Stops EA - back test $10k to $94million

10 September 2024, 12:07
Retail Trading Realities LTD
Philip Kym Sang Nelson
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RTR No Hard Stops EA - back test $10k to $94million

rtr no hard stop loss ea

EA: https://www.mql5.com/en/market/product/122707

Test took 01:20:26 hh:mm:ss Every Tick test 

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