बैक टेस्ट $5,000 से $35,000,000 मिलियन - RTR मोमेंटम ट्रेंड एल्गोरिथम ट्रेडिंग

यह रियल टिक MT5 बैक टेस्ट $5k से शुरू हुआ, $35,000,000 मिलियन पर समाप्त हुआ।

7000x प्रारंभिक जमा !! लेख के अंत में सांख्यिकी





अवधि: 6.5 वर्ष, जनवरी-2018 से जून-2024

रियल ब्रोकर टिक्स (MT5 रणनीति परीक्षक पर सबसे अधिक गहराई सेटिंग)

डेटा टर्मिनल: डार्विनेक्स MT5

लीवरेज: 33-1 (कम लीवरेज)

6,000 से अधिक ट्रेड

प्रतीक : $USDJPY, गोल्ड $XAUUSD, $NDX (USTEC), $COST, $META

चार्ट निष्पादन: M5, M15, (सभी EA H4, D1 जैसे उच्च समय सीमा का संदर्भ देते हैं)





इसने 3 ईएएस के संयोजन का उपयोग किया, मैंने इस बैक टेस्ट के लिए एक बहु-प्रतीक ईए संस्करण का उपयोग किया:

गोल्ड, स्टॉक्स, एफएक्स के लिए आरटीआर मोमेंटम ट्रेंड ईए संस्करण





इसने अल्ट्रा हाई रिस्क का इस्तेमाल किया, इस बैक टेस्ट के दौरान, वहां पहुंचने के लिए -80% की भारी गिरावट थी।

मेरे पास अन्य परिणाम हैं जो कम जोखिम का उपयोग करके लाखों लोगों को मारते हैं - लेकिन फिर भी उच्च जोखिम .

बस यह दिखाने के लिए कि आप एक छोटी जमा राशि को जीवन बदलने वाले पैसे में बदल सकते हैं, बिना स्केलिंग, डे ट्रेडिंग, या उच्च उत्तोलन का उपयोग किए, बस ट्रेंड फॉलोइंग।

मैं वर्तमान में असली के लिए इसे दोहराने का प्रयास कर रहा हूं:







अधिक विस्तार से आंकड़े:

बैलेंस/इक्विटी, 4 में से 1





The numbers behind the graph 2 of 4









Settings used, 3 of 4









इस रियल ब्रोकर टिक बैक टेस्ट को पूरा करने में 01:58:01 hh:mm:ss का समय लगा।











