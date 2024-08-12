बैक टेस्ट $5,000 से $35,000,000 मिलियन - RTR मोमेंटम ट्रेंड एल्गोरिथम ट्रेडिंग
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बैक टेस्ट $5,000 से $35,000,000 मिलियन - RTR मोमेंटम ट्रेंड एल्गोरिथम ट्रेडिंग

12 August 2024, 19:05
Retail Trading Realities LTD
Philip Kym Sang Nelson
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यह रियल टिक MT5 बैक टेस्ट $5k से शुरू हुआ, $35,000,000 मिलियन पर समाप्त हुआ।

7000x प्रारंभिक जमा !! लेख के अंत में सांख्यिकी

Backtest_gif

अवधि: 6.5 वर्ष, जनवरी-2018 से जून-2024
रियल ब्रोकर टिक्स (MT5 रणनीति परीक्षक पर सबसे अधिक गहराई सेटिंग)
डेटा टर्मिनल: डार्विनेक्स MT5
लीवरेज: 33-1 (कम लीवरेज)
6,000 से अधिक ट्रेड
प्रतीक : $USDJPY, गोल्ड $XAUUSD, $NDX (USTEC), $COST, $META
चार्ट निष्पादन: M5, M15, (सभी EA H4, D1 जैसे उच्च समय सीमा का संदर्भ देते हैं)



इसने 3 ईएएस के संयोजन का उपयोग किया, मैंने इस बैक टेस्ट के लिए एक बहु-प्रतीक ईए संस्करण का उपयोग किया:

गोल्ड, स्टॉक्स, एफएक्स के लिए आरटीआर मोमेंटम ट्रेंड ईए संस्करण

Momentum Trend Gold Metals plus  Momentum Trend UsdJpy FX plus  Momentum Trend Nasdaq and US Stocks plus 


इसने अल्ट्रा हाई रिस्क का इस्तेमाल किया, इस बैक टेस्ट के दौरान, वहां पहुंचने के लिए -80% की भारी गिरावट थी।

मेरे पास अन्य परिणाम हैं जो कम जोखिम का उपयोग करके लाखों लोगों को मारते हैं - लेकिन फिर भी उच्च जोखिम .

बस यह दिखाने के लिए कि आप एक छोटी जमा राशि को जीवन बदलने वाले पैसे में बदल सकते हैं, बिना स्केलिंग, डे ट्रेडिंग, या उच्च उत्तोलन का उपयोग किए, बस ट्रेंड फॉलोइंग।

मैं वर्तमान में असली के लिए इसे दोहराने का प्रयास कर रहा हूं:

बॉल्स 2 डीए वॉल हाई रिस्क चैलेंज 

बड़ी गिरावट की उम्मीद, भारी रिटर्न के लिए।

विस्तारित जीत की लकीर प्राप्त करने से पहले मुझे कई बार फिर से जमा करने की आवश्यकता हो सकती है।


अधिक विस्तार से आंकड़े:

बैलेंस/इक्विटी, 4 में से 1

Strategy Tester Balance Curve

The numbers behind the graph 2 of 4

stats 1


Settings used, 3 of 4

Settings


इस रियल ब्रोकर टिक बैक टेस्ट को पूरा करने में 01:58:01 hh:mm:ss का समय लगा।

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