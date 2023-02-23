كل شيء عن مؤشر التحليل الفني زيج زاج Zig Zag





تعد مؤشر زيغزاج (ZigZag) هو أحد أدوات التحليل الفني المستخدمة في الأسواق المالية، بما في ذلك تداول العملات الأجنبية (الفوركس). ويتم استخدامه لتحديد الاتجاهات واحتمالات عكس الاتجاهات من خلال تصفية التشوش في الرسم البياني للسعر. يعمل مؤشر زيغزاج عن طريق البحث عن موجات أو تقلبات في سعر الأصل، ويقوم بربط نقاط الارتفاع والانخفاض لهذه التقلبات بخطوط مستقيمة. ثم يرسم المؤشر خط زيغزاج يربط بين هذه النقاط العليا والسفلية، والذي يظهر اتجاه الاتجاه العام للسوق. يمكن للمتداولين استخدام مؤشر زيغزاج لتحديد مستويات الدعم والمقاومة، وكذلك لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة لصفقاتهم. ومن المهم ملاحظة أنه يجب استخدام مؤشر زيغزاج بالاشتراك مع أدوات التحليل الفني الأخرى وتقنيات التحليل لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة. ويجب أيضًا اختبار وتحسين استراتيجيات التداول باستخدام البيانات التاريخية قبل استخدامها في التداول الحي.



يحتوي مؤشر زيغزاج على ثلاثة معلمات رئيسية أو مدخلات: Deviation

1- الانحراف النسبي أو السعري : هذا المعلمة تحدد الحد الأدنى للنسبة المئوية أو الحركة السعرية المطلوبة لرسم خط جديد أو تقلب. Depth 2- العمق: هذا المعلمة تحدد الحد الأدنى لعدد الأشرطة أو الشموع المطلوبة لتشكيل تقلب. BackStep 3- الخطوة الخلفية: هذا المعلمة تحدد عدد الأشرطة أو الشموع التي يجب أن تمر قبل أن يتمكن المؤشر من تغيير الاتجاه ورسم خط جديد أو تقلب. تعمل هذه المعلمات معًا لتصفية الضوضاء في السوق وتحديد الاتجاهات في الرسم البياني للسعر. يمكن تعديل قيم هذه المعلمات بناءً على تفضيلات التاجر وخصائص السوق المحلل.





يشير المعامل "العمق" في مؤشر زيغزاج إلى الحد الأدنى من عدد الشموع أو البارات المطلوبة لتشكيل اتجاه جديد. المعادلة لحساب العمق ببساطة هي عدد الشموع أو البارات المطلوبة لتشكيل اتجاه جديد. على سبيل المثال، إذا تم تعيين العمق على 10، فإن مؤشر زيغزاج لن يقوم برسم خط جديد أو تشكيل اتجاه جديد ما لم يكن هناك على الأقل 10 شموع أو بارات منذ الاتجاه السابق. إذا ارتفعت أو انخفضت الأسعار بأقل من النسبة المئوية المحددة أو التذبذب السعري خلال 10 شموع أو بارات، فإن المؤشر لن يقوم برسم خط جديد. بمعنى آخر، فإن معامل العمق يساعد في تصفية التقلبات الطفيفة في الأسعار والضوضاء، ويقوم فقط برسم اتجاهات جديدة عندما يتحرك السعر بشكل كبير على مدى فترة زمنية معينة. من المهم الإشارة إلى أن القيمة الأمثل لمعامل العمق يمكن أن تختلف باختلاف السوق المحلل والاستراتيجية التداولية المستخدمة والإطار الزمني المستخدم. يفضل بعض المتداولين معامل عمق أكبر للتحليل على المدى الطويل، في حين يفضل آخرون معامل عمق أصغر للتحليل على المدى القصير.

ZigZag Advanced: https://www.mql5.com/en/market/product/90750?source=Site+Profile+Seller ZigZag Simple: https://www.mql5.com/en/market/product/90998?source=Site+Profile+Seller

ما هي الاختلافات بين النسخة البسيطة والنسخة المتقدمة؟ 1- السعر هو أول فرق. لذا ، فإن الإصدار البسيط هو أقل تكلفة من الإصدار المتقدم. لماذا؟ 2- يحتوي ZigZag Simple على إستراتيجية التداول القياسية فقط في حين أن إصدار ZigZag Advanced لديه الكثير للقيام به. 3- سيتم تحديث ZigZag Advanced في المستقبل بينما سيتم الاحتفاظ بالإصدار البسيط كما هو

What are the differences between the ZigZag Advanced & ZigZag Simple? 1- The price is the 1st difference. So, the Simple version is lower cost than Advanced version. Why? 2- ZigZag Simple has only the standard trading strategy while the ZigZag Advanced version has more to do. 3- ZigZag Advanced will be updated in the future while the Simple version will be kept as it is.



المعامل "الانحراف" في مؤشر زيجزاج يشير إلى الحد الأدنى لنسبة أو حركة السعر المطلوبة لرسم خط جديد أو تغيير اتجاه الاتجاه. ومعادلة حساب الانحراف هي:

الانحراف = (الحد الأدنى للحركة / السعر الحالي) × 100

على سبيل المثال، إذا تم تعيين الحد الأدنى للحركة على 10 نقاط وكان السعر الحالي هو 1.2000، فإن الانحراف يكون:

الانحراف = (10 / 1.2000) × 100 = 0.83%

هذا يعني أن مؤشر زيجزاج سيقوم برسم خط جديد فقط إذا ارتفع أو انخفض السعر بمقدار 0.83% عن نقطة التحول السابقة.

يساعد معامل الانحراف على تصفية التقلبات الطفيفة في الأسعار والضوضاء، ويقوم برسم خطوط جديدة فقط عندما يتحرك السعر بمقدار معين. ويمكن لذلك مساعدة المتداولين في تحديد الاتجاه العام للاتجاه ونقاط العكس المحتملة.

من المهم ملاحظة أن القيمة المثلى لمعامل الانحراف قد تختلف باختلاف السوق المحلل، والاستراتيجية التداولية المستخدمة، والإطار الزمني المستخدم. ويجب على المتداولين تجربة قيم مختلفة للعثور على الإعداد الذي يعمل بشكل أفضل لاحتياجاتهم الخاصة.

يشير المعامل "الرجوع" في مؤشر زيجزاج إلى عدد الشموع التي يجب أن تمر قبل أن يتمكن المؤشر من تغيير الاتجاه ورسم خط جديد أو تأرجح جديد. المعادلة لحساب الرجوع هي ببساطة عدد القضبان أو الشموع المطلوبة للمرور قبل أن يتمكن المؤشر من تغيير الاتجاه.

على سبيل المثال ، إذا تم تعيين الرجوع على 3 ، فإن مؤشر زيجزاج لن يرسم خطًا جديدًا أو يتأرجح جديدًا إذا تحرك السعر في الاتجاه المعاكس لمدة 3 قضبان أو شموع على الأقل منذ آخر تأرجح. يساعد هذا على تصفية التقلبات الطفيفة في السعر والضوضاء ، ويسمح برسم تأرجحات جديدة فقط عندما يتحرك السعر بشكل كبير في الاتجاه المعاكس.

يمكن استخدام مؤشر الرجوع بالتزامن مع معاملات الانحراف والعمق لمساعدة المتداولين على تحديد نقاط انعكاس الاتجاه ونقاط الدخول أو الخروج من صفقاتهم.

من المهم ملاحظة أن القيمة المثالية لمعامل الرجوع يمكن أن تختلف اعتمادًا على السوق المحللة واستراتيجية التداول المستخدمة والإطار الزمني المستخدم. يجب على المتداولين تجريب قيم مختلفة للعثور على الإعداد الذي يعمل بشكل أفضل لاحتياجاتهم الخاصة.

يمكنني توفير مثال على كيفية رسم خطوط ZigZag يدويًا باستخدام القيم المحددة للإدخال وهي انحراف 5٪ وعمق 12 وانحراف 3. لنفترض أننا ننظر إلى مخطط EUR/USD بإطار زمني يبلغ ساعة واحدة. إليك مثالًا على كيفية رسم خطوط ZigZag يدويًا: حدد أول نقطة ارتداد عالية أو منخفضة. هذه هي نقطة البداية لخط ZigZag. انتقل إلى الأمام على المخطط حتى يتحرك السعر في الاتجاه المعاكس بنسبة 5٪ على الأقل من نقطة البداية. هذه هي النقطة الأولى من ارتداد منخفض أو عالي ، اعتمادًا على اتجاه الاتجاه. ضع علامة على نقطة الارتداد المنخفض أو العالي كنقطة نهاية للخط الأول ZigZag. انتقل إلى الأمام على المخطط حتى يتم الحصول على 12 شمعة على الأقل منذ آخر نقطة ارتداد. ابحث عن نقطة ارتداد عالية أو منخفضة تلبي معايير الانحراف والعمق. إذا كانت نقطة الارتداد الجديدة في نفس اتجاه الخط ZigZag السابق ، فضع علامة عليها كنقطة نهاية للخط ZigZag الحالي. إذا كانت نقطة الارتداد الجديدة في الاتجاه المعاكس ، ضع علامة عليها كنقطة نهاية للخط

الحالي وارسم خط ZigZag جديد من النقطة السابقة إلى نقطة الارتداد الجديدة. كرر الخطوات 4-6 حتى نهاية المخطط. إذا لم يكن لخط ZigZag الحالي نقطة نهاية بسبب عدم وجود نقاط ارتداد كافية ، فإن الخط يعتبر غير مكتمل.





يمكن استخدام مؤشر ZigZag بطرق مختلفة لمساعدة المتداولين على تحديد إشارات الشراء والبيع المحتملة. وإليك بعض الأمثلة: متابعة الاتجاه: أحد الاستخدامات الأكثر شيوعًا لمؤشر ZigZag هو تحديد الاتجاه العام للاتجاه. يمكن للمتداولين البحث عن سلسلة من القمم العليا والقيعان العليا لتحديد اتجاه صعودي أو القيعان الأقل والقمم الأقل لتحديد اتجاه هابط. عند تحديد الاتجاه، يمكن للمتداولين البحث عن نقاط دخول محتملة في اتجاه الاتجاه عندما يتراجع السعر إلى نقطة قاع أو قمة معلومة من خلال مؤشر ZigZag. تداول العكس: يمكن أيضًا استخدام مؤشر ZigZag لتحديد عكس الاتجاه المحتمل. يمكن للمتداولين البحث عن تغيير في اتجاه خطوط ZigZag لتحديد عكس الاتجاه المحتمل. على سبيل المثال، إذا كانت خطوط ZigZag تتحرك لأعلى وبدأت بالتحرك لأسفل، فقد يشير ذلك إلى عكس الاتجاه المحتمل إلى اتجاه هابط. يمكن للمتداولين بعد ذلك البحث عن إشارة بيع عندما يتراجع السعر إلى نقطة قمة معلومة من خلال مؤشر ZigZag. تداول الاختراق: طريقة أخرى لاستخدام مؤشر ZigZag هي تحديد فرص الاختراق المحتملة. يمكن للمتداولين البحث عن فترة تجمع أو تحوم حيث يتحرك السعر جانبيًا وتكون خطوط ZigZag نسبيًا مسطحة. عندما يخرج السعر من هذا النطاق، يم



























































