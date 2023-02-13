WEEKLY MARKET DOMINATOR (12 - 17TH OF FEB.2023)
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WEEKLY MARKET DOMINATOR (12 - 17TH OF FEB.2023)

13 February 2023, 07:28
Taofeek Bello
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//////////////////////////////GBPJPY/////////////////////////////////////////////////////////

GBPJPY SELLERS' ENTRY LEVELS

  • 161.35  -
  • 163.41 -
  • 164.33 - 

  • 164.66 - 
  • 166.62 - 


GBPJPY BUYERS' ENTRY LEVELS

  • 156.40 - 
  • 154.20 -
  • 151.35 - 

  • 149.14 -


Open Position to be held till Friday of the entry week

RECOMMENDED STOP LOSS FOR EACH TRADE - 50 PIPS

RECOMMENDED PROFIT TARGET FOR EACH TRADE - 200 PIPS


//////////////////////////////GBPUSD/////////////////////////////////////////////////////////

GBPUSD SELLERS' ENTRY LEVELS

  • 1.2305  -
  • 1.3298   -


GBPUSD  BUYERS' ENTRY LEVELS

  • 1.1814   - 
  • 1.1599  -


Open Position to be held till Friday of the entry week

RECOMMENDED STOP LOSS FOR EACH TRADE - 50 PIPS

RECOMMENDED PROFIT TARGET FOR EACH TRADE - 200 PIPS


//////////////////////////////EURUSD/////////////////////////////////////////////////////////

EURUSD SELLERS' ENTRY LEVELS

  • 1.0872  -
  • 1.1092  -
  • 1.1341  -


EURUSD  BUYERS' ENTRY LEVELS

  • 1.0600   - 
  • 1.0547   - 

Open Position to be held till Friday of the entry week

RECOMMENDED STOP LOSS FOR EACH TRADE - 30 PIPS

RECOMMENDED PROFIT TARGET FOR EACH TRADE - 100 PIPS

//////////////////////////////AUDUSD/////////////////////////////////////////////////////////

AUDUSD SELLERS' ENTRY LEVELS

  • 0.7188   -


AUDUSD  BUYERS' ENTRY LEVELS   - 

  • 0.6780  -
  • 0.6665   - 


Open Position to be held till Friday of the entry week

RECOMMENDED STOP LOSS FOR EACH TRADE - 30 PIPS

RECOMMENDED PROFIT TARGET FOR EACH TRADE - 100 PIPS