シグナルマルチプライヤEAMT4/5 設定/入力ガイド

✔️ Signal Multiplier EA MT4©: https://www.mql5.com/ja/market/product/68556



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警告：すべてのシンボルからすべてのトレードをコピー/乗算するには、1つのチャート、任意のチャートにSignal Multiplier EA MT4/5をアタッチするだけで済みます。 シンボルをコピーするために、すべてのシンボルにSignal Multiplier EA MT4/5をアタッチする必要はありません。 そうすると、コピー/乗算されたすべての取引は、開始後すぐに終了します。

Magic Numbers not to Copy: Signal Multiplier EA MT4/5がコピー/乗算しないマジックナンバーをコンマで区切ります。 たとえば、3245,0を入力した場合、EAは3245マジックナンバーのトレードと手動トレードをコピーしません（手動トレードのマジックナンバーはデフォルトで0です）。

EA Comment: Signal Multiplier EA MT4 / 5のコメントは、開かれるすべての乗算された取引で印刷されます。 この設定で記号@を入力すると、EAは、コピー/乗算された取引に関するコメントとして、元の取引の取引IDをコピーします。

Symbols not to Copy: Signal Multiplier EA MT4/5がコピー/乗算しないことを示すコンマで区切られた記号。 たとえば、EURUSD、GBPUSDを入力した場合、EAはEURUSDおよびGBPUSDの取引をコピー/乗算しません。

Copying Pending Orders: 保留中の元の注文をコピーする場合はTrue / False。 falseの場合、Signal Multiplier EA MT4/5は、これらの保留中の注文がトリガーされて開かれるときにのみコピー/乗算します。

Better Price: より良い価格でのみ元の取引をコピー/乗算する場合の正誤問題。 警告：このオプションが当てはまる場合、市場が急速にあなたに逆らうと、元の取引を完全にコピー/乗算するのを見逃す可能性があります。

Opposite Logic: 元の取引の逆コピー/乗算の場合はtrue / false。 これが真実である場合、Signal Multiplier EA MT4/5は、ロング/バイのショート/セルマルチプライドトレードを開始し、その逆も同様です。

Multiplier: Signal Multiplier EA MT4/5によって開かれた乗算されたトレードは、元のシグナル（または他のソースからの）トレードよりも大きくなります。 たとえば、乗数が1.5で、元の取引が0.10ロットの場合、乗算された取引は0.15ロットになります。 乗数が2.0で、元の取引が0.22ロットの場合、乗算された取引は0.44ロットになります。

Fixed Lot Size or Multiplier: None/Fixed/Multiplier. それがNoneの場合、Signal Multiplier EA MT4/5は元の取引をコピー/乗算しません。 固定の場合、Signal Multiplier EA MT4/5は、以下の設定に従って、固定ロットサイズで元の取引をコピー/乗算します。 乗数の場合、シグナル乗数EA MT4 / 5は、元の取引をコピー/乗算するために以下の乗数設定を使用します。

Synchronized Trade Closure: 元の取引がクローズされた直後に、Signal Multiplier EA MT4/5によって開かれたすべてのコピー/乗算されたトレードを即座にクローズするオプションの正誤。

Stop Loss in Points: Signal Multiplier EA MT4/5によって開かれたすべてのコピー/マルチプライドトレードのストップロスレベル（元のトレードには影響しません）。この設定は、上記の Copy Stop Loss=false の場合にのみ適用されます。

Take Profit in Points: Signal Multiplier EA MT4/5によって開かれたすべてのコピー/乗算された取引のテイクプロフィットレベル（元の取引には影響しません）。この設定は、上記の Copy Take Profit=false の場合にのみ適用されます。

Break Even Profit in Points: Signal Multiplier EA MT4/5によって開かれたすべてのコピー/乗算された取引の利益レベル（元の取引には影響しません）。EAはストップロスレベルを損益分岐点に移動します。この設定は、上記の Copy Stop Loss=false の場合にのみ適用されます。

Trailing Start in Points: Signal Multiplier EA MT4/5によって開かれたすべてのコピー/乗算された取引についてEAがストップロスの追跡を開始するレベル（元の取引には影響しません）。この設定は、上記の Copy Stop Loss=false の場合にのみ適用されます。

Trailing Stop in Points: Signal Multiplier EA MT4/5によって開かれたすべてのコピー/乗算された取引のトレーリングストップロス距離（元の取引には影響しません）。この設定は、上記の Copy Stop Loss=false の場合にのみ適用されます。

Trailing Step in Points: Signal Multiplier EA MT4/5によって開かれたすべてのコピー/乗算された取引のトレーリングストップロスステップ（元の取引には影響しません）。この設定は、上記の Copy Stop Loss=false の場合にのみ適用されます。

Basket Take Profit %: Signal Multiplier EA MT4/5を組み合わせて開かれたすべてのコピー/乗算されたポジションの残高の％でのテイクプロフィットレベル（元の取引には影響しません）。EAはそれらのポジションをクローズします。 *

Basket Stop Loss %: Signal Multiplier EA MT4/5を組み合わせて開かれたすべてのコピー/乗算されたポジションの残高の％でのストップロスレベル（元の取引には影響しません）。EAはそれらのポジションをクローズします。 *

Basket Break Even %: Signal Multiplier EA MT4/5を組み合わせて開かれたすべてのコピー/乗算されたポジションの残高の％（小数が利用可能）での利益レベル（元の取引には影響しません）。EAはストップロスレベルを損益分岐点に移動します。 *

Basket Trailing Start %: Signal Multiplier EA MT4/5を組み合わせて開かれたすべてのコピー/乗算されたポジションの残高の％（小数が利用可能）での利益レベル（元の取引には影響しません）。EAはストップロスレベルを上向きに追跡し始めます。

Basket Trailing Stop %: Signal Multiplier EA MT4/5によって開かれたすべてのコピー/乗算されたポジションの残高の％でのトレーリングストップロスレベル（元の取引には影響しません）。EAは、到達した場合にそれらのポジションをクローズします。 。 *

Basket Trailing Step %: Signal Multiplier EA MT4/5を組み合わせて開かれたすべてのコピー/乗算されたポジションの残高の％でのトレーリングステップレベル（元の取引には影響しません）。EAはストップロスレベルを移動します。

Use Emergency Trade Management: すべての元のおよびコピー/乗算されたオープントレードを閉じ、すべての新しいシグナル（または他のソース、エキスパートアドバイザー、またはマニュアルから）トレードのヘッジを開始するオプションの正誤。ユーザーにシグナルサブスクリプションまたはEAを無効化/停止する時間を与えます。 それ以上の損失からアカウントを保存します。 緊急ヘッジには、考慮すべきスプレッドやコミッションがありますが、アカウント全体を新しい安値や完全な破壊にさらすよりも、全体としてはるかに優れています。

Send Email Notification: 取引口座で開かれた、すべての新しい元の取引またはコピー/乗算された取引について、あなたの電子メールアドレスに通知を受け取るオプションの正誤。 この通知には、コメント、日付と時刻、記号、価格、および適用されるTPレベルとSLレベルが含まれます。 このオプションが正しく機能するためには、MT4 / 5 >>ツール>>オプションターミナルウィンドウのEメールタブを設定する必要があります。 詳細については、Signal Multiplier EA MT4/5インストールガイドを参照してください。

Send Push Notification: 取引口座で開かれた新しい元の取引またはコピー/乗算された取引ごとに携帯電話またはタブレットへのプッシュ通知を受信するオプションの正誤。 このプッシュ通知には、コメント、日付と時刻、記号、価格、および適用されたTPレベルとSLレベルが含まれます。 このオプションが正しく機能するためには、MT4 / 5 >>ツール>>オプションターミナルウィンドウの通知タブを設定する必要があります。 詳細については、Signal Multiplier EA MT4/5インストールガイドを参照してください。

Send Daily Notification: 日付と時刻、残高、資本、証拠金レベルなどのアカウントの基本的な詳細を含む、以下の事前定義された時間に毎日の通知を受け取るオプションの正誤。 これにより、シグナルサブスクリプションまたは取引しているEA、開かれたコピー/乗算された取引とその結果と連絡を取り合うことができます。

Send Daily Notification Time: 00:00形式の時刻（0:00 00.00 0,00や0,00などの時刻形式は機能しません。時刻は4桁で、形式00:00の間にコロンを入れる必要があります）。 上記のアカウントの基本的な詳細が記載されたメールやプッシュ通知。 毎日多くの通知を受け取りたい場合は、この設定にコンマで区切って複数回入力できます。例：00:00,12:00,20:00

Send Emergency Notification: エクイティが以下に設定された事前定義されたレベルを下回ったときに、日付と時刻、残高、エクイティ、マージンレベルなど、アカウントの基本的な詳細が記載された緊急メールやプッシュ通知を受信するオプションの正誤。