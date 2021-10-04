✔️ Signal Multiplier EA MT4©: https://www.mql5.com/ja/market/product/68556
✔️ Signal Multiplier EA MT5©: https://www.mql5.com/ja/market/product/68816
警告：すべてのシンボルからすべてのトレードをコピー/乗算するには、1つのチャート、任意のチャートにSignal Multiplier EA MT4/5をアタッチするだけで済みます。 シンボルをコピーするために、すべてのシンボルにSignal Multiplier EA MT4/5をアタッチする必要はありません。 そうすると、コピー/乗算されたすべての取引は、開始後すぐに終了します。
シグナルマルチプライヤEAMT4/5 設定/入力ガイド
General Settings
-
Magic Number: Signal Multiplier EA MT4/5が管理目的で、すべてのオープントレードに適用するマジックナンバー。
- Magic Numbers to Copy: カンマで区切られた魔法の数字。SignalMultiplierEAMT4/5はコピーするだけです。 たとえば、3245,0を入力した場合、EAは3245マジックナンバーのトレードと手動トレードのみをコピーします（手動トレードのデフォルトのマジックナンバーは0です）。
-
Magic Numbers not to Copy: Signal Multiplier EA MT4/5がコピー/乗算しないマジックナンバーをコンマで区切ります。 たとえば、3245,0を入力した場合、EAは3245マジックナンバーのトレードと手動トレードをコピーしません（手動トレードのマジックナンバーはデフォルトで0です）。
- Symbols to Copy: カンマで区切られた記号。SignalMultiplierEAMT4/5のみがコピーされます。 たとえば、EURUSD、GBPUSDを入力した場合、EAはEURUSDとGBPUSDの取引のみをコピー/乗算します。
-
Symbols not to Copy: Signal Multiplier EA MT4/5がコピー/乗算しないことを示すコンマで区切られた記号。 たとえば、EURUSD、GBPUSDを入力した場合、EAはEURUSDおよびGBPUSDの取引をコピー/乗算しません。
-
EA Comment: Signal Multiplier EA MT4 / 5のコメントは、開かれるすべての乗算された取引で印刷されます。 この設定で記号@を入力すると、EAは、コピー/乗算された取引に関するコメントとして、元の取引の取引IDをコピーします。
Copying / Multiplying Options
- Copy on Monday: デフォルトのコピー時間設定 00:00:00 ～ 23:59:59 では、月曜日は終日コピーされます。 この設定により、特定の時間を除外できます。 たとえば、15:30 の 1 時間前と 1 時間後にコピーを一時停止する場合は、この設定を 00:00:00-14:30:00,16:30:00-23:59:59 に入力して、 Signal Multiplier EA MT4/5 は 14:30 までコピーし、16:30 までコピーを一時停止し、16:30 から深夜まで通常どおりコピーします。 このような時間文字列は複数挿入できます。
- Copy on Tuesday: 00:00:00 ～ 23:59:59 のデフォルトのコピー時間設定では、火曜日に終日コピーされます。 この設定により、特定の時間を除外できます。 たとえば、15:30 の 1 時間前と 1 時間後にコピーを一時停止する場合は、この設定を 00:00:00-14:30:00,16:30:00-23:59:59 に入力して、 Signal Multiplier EA MT4/5 は 14:30 までコピーし、16:30 までコピーを一時停止し、16:30 から深夜まで通常どおりコピーします。 このような時間文字列は複数挿入できます。
- Copy on Wednesday: デフォルトのコピー時間設定 00:00:00 ～ 23:59:59 では、水曜日は終日コピーされます。 この設定により、特定の時間を除外できます。 たとえば、15:30 の 1 時間前と 1 時間後にコピーを一時停止する場合は、この設定を 00:00:00-14:30:00,16:30:00-23:59:59 に入力して、 Signal Multiplier EA MT4/5 は 14:30 までコピーし、16:30 までコピーを一時停止し、16:30 から深夜まで通常どおりコピーします。 このような時間文字列は複数挿入できます。
- Copy on Thursday: デフォルトのコピー時間設定 00:00:00 ～ 23:59:59 では、木曜日は終日コピーされます。 この設定により、特定の時間を除外できます。 たとえば、15:30 の 1 時間前と 1 時間後にコピーを一時停止する場合は、この設定を 00:00:00-14:30:00,16:30:00-23:59:59 に入力して、 Signal Multiplier EA MT4/5 は 14:30 までコピーし、16:30 までコピーを一時停止し、16:30 から深夜まで通常どおりコピーします。 このような時間文字列は複数挿入できます。
- Copy on Friday: デフォルトのコピー時間設定 00:00:00 ～ 23:59:59 では、金曜日は終日コピーされます。 この設定により、特定の時間を除外できます。 たとえば、15:30 の 1 時間前と 1 時間後にコピーを一時停止する場合は、この設定を 00:00:00-14:30:00,16:30:00-23:59:59 に入力して、 Signal Multiplier EA MT4/5 は 14:30 までコピーし、16:30 までコピーを一時停止し、16:30 から深夜まで通常どおりコピーします。 このような時間文字列は複数挿入できます。
- Copy on Saturday: デフォルトのコピー時間設定 00:00:00 ～ 23:59:59 では、土曜日は終日コピーされます。 この設定により、特定の時間を除外できます。 たとえば、15:30 の 1 時間前と 1 時間後にコピーを一時停止する場合は、この設定を 00:00:00-14:30:00,16:30:00-23:59:59 に入力して、 Signal Multiplier EA MT4/5 は 14:30 までコピーし、16:30 までコピーを一時停止し、16:30 から深夜まで通常どおりコピーします。 このような時間文字列は複数挿入できます。
- Copy on Sunday: デフォルトのコピー時間設定 00:00:00 ～ 23:59:59 では、日曜日は終日コピーされます。 この設定により、特定の時間を除外できます。 たとえば、15:30 の 1 時間前と 1 時間後にコピーを一時停止する場合は、この設定を 00:00:00-14:30:00,16:30:00-23:59:59 に入力して、 Signal Multiplier EA MT4/5 は 14:30 までコピーし、16:30 までコピーを一時停止し、16:30 から深夜まで通常どおりコピーします。 このような時間文字列は複数挿入できます。
-
Copying Long Trades: ロング/バイオリジナルトレードのみをコピー/乗算する場合はtrue / false。
-
Copying Short Trades: ショート/セルオリジナルトレードのみをコピー/乗算する場合の真/偽。
-
Copying Current Trades: 現在の/すでに開いている元の取引のみをコピー/乗算する場合はtrue / false。
-
Copying New Trades: 新しい元の取引のみをコピー/乗算する場合はtrue / false。
-
Copying Take Profit: 元の取引のTakeProfitレベルを乗算された取引にコピーする場合の正誤問題。
-
Copying Stop Loss: 元の取引のストップロスレベルを乗算された取引にコピーする場合の真/偽。
- Allow TP/SL Manual Change: コピー/乗算された取引の適用されたTP/SLレベルをユーザーが手動で変更できるようにするオプションのtrue/false。 EAは、ユーザーが手動で変更しない限り、コピー/乗算された取引の適用されたTP/SLレベルを更新し続けます。 彼/彼女がそうする瞬間、EAはもはや元の取引に従ってそれらを更新しません。 この設定は、保留中の注文にも適用されます。
-
Copying Pending Orders: 保留中の元の注文をコピーする場合はTrue / False。 falseの場合、Signal Multiplier EA MT4/5は、これらの保留中の注文がトリガーされて開かれるときにのみコピー/乗算します。
-
Maximum Spread in Points: トレードをコピー/乗算するときに許可される最大スプレッド。
-
Maximum Slippage in Points: トレードをコピー/乗算するときに許容される最大スリップ。
-
Better Price: より良い価格でのみ元の取引をコピー/乗算する場合の正誤問題。 警告：このオプションが当てはまる場合、市場が急速にあなたに逆らうと、元の取引を完全にコピー/乗算するのを見逃す可能性があります。
- Better Price Difference in Points: この設定により、元の取引をコピー/乗算して、始値を一定ポイント改善することができます。 たとえば、元の買いオープン価格が1.08800で、この設定が50の場合、コピー/乗算された買いトレードは1.08750で開かれます。
-
Opposite Logic: 元の取引の逆コピー/乗算の場合はtrue / false。 これが真実である場合、Signal Multiplier EA MT4/5は、ロング/バイのショート/セルマルチプライドトレードを開始し、その逆も同様です。
Lot Size Management
-
Fixed Lot Size or Multiplier: None/Fixed/Multiplier. それがNoneの場合、Signal Multiplier EA MT4/5は元の取引をコピー/乗算しません。 固定の場合、Signal Multiplier EA MT4/5は、以下の設定に従って、固定ロットサイズで元の取引をコピー/乗算します。 乗数の場合、シグナル乗数EA MT4 / 5は、元の取引をコピー/乗算するために以下の乗数設定を使用します。
-
Fixed Lot Size: コピー/乗算された取引の固定ロットサイズ。
-
Multiplier: Signal Multiplier EA MT4/5によって開かれた乗算されたトレードは、元のシグナル（または他のソースからの）トレードよりも大きくなります。 たとえば、乗数が1.5で、元の取引が0.10ロットの場合、乗算された取引は0.15ロットになります。 乗数が2.0で、元の取引が0.22ロットの場合、乗算された取引は0.44ロットになります。
- Custom Symbol Multipliers: この設定では、設定で適用されたユニバーサル乗数を上書きして、さまざまなシンボルに異なる乗数を使用できます。 たとえば、2つの乗数が設定されていて、この設定に次のように入力した場合：EURUSD3、GBPUSD4 EURUSDのコピー/乗算された取引は3の乗数でコピーされ、GBPUSDは4の乗数で取引されます。 この設定は、上記の[ロットサイズタイプ]設定で[乗数]が選択されている場合にのみ機能します。 また、受信者アカウントのシンボルに付けられているサフィックスを含める必要があることにも注意してください。 たとえば、受信者アカウントの記号に.rサフィックスが含まれている場合、この設定はEURUSD.r3、GBPUSD.r4として設定する必要があります。
- Total Symbol Copied Volume: 毎回コピー/乗算できるコンマで区切られたシンボルあたりの最大ボリューム。 たとえば、この設定がEURUSD1、GBPUSD2の場合、EAは毎回合計1ロットのEURUSD取引と2ロットのGBPUSD取引のみをコピー/乗算します。 たとえば、合計1ロットのEURUSD取引と2ロットのGBPUSD取引がすでにコピー/乗算されている場合、これらのシンボルのそれ以上の取引はコピー/乗算されません。 この設定は保留中の注文にも適用され（[保留中の注文のコピー] = trueの場合）、すべてのコピー/乗算された取引が閉じられるとリセットされます。
- Total Account Copied Volume: 毎回コピー/乗算できるすべての取引の最大ボリューム。 たとえば、この設定が2の場合、EAは合計ロットサイズが2ロットの特定の数の取引のみをコピーします。 したがって、1ロットのEURUSD取引と1ロットのGBPUSD取引がコピー/乗算された場合、コピーされたレシーバー取引の合計ロットサイズが2ロットの制限を超えているため、EAは他の取引をコピーしません。 この設定は保留中の注文にも適用され（[保留中の注文のコピー] = trueの場合）、すべてのコピー/乗算された取引が閉じられるとリセットされます。
- Minimum Copying Lot Size: コピー/乗算される最小ロットサイズ。 たとえば、コピー/乗算の計算で0.25ロットの取引がコピー/乗算され、この設定が0.10の場合、取引は0.25ロットではなく0.10としてコピーされます。 ブローカーが0.01未満のロットサイズ（たとえば0.001または0.0001）を使用する場合、0.01未満の取引をコピー/乗算できるようにするには、この最小ロットサイズ設定をここに入力する必要があります。 これは、バイナリアカウント、特にボラティリティインデックスのコピーに必要です。
- Maximum Copying Lot Size: コピー/乗算される最大ロットサイズ。 たとえば、コピー/乗算の計算で7.25ロットの取引がコピーされ、この設定が5の場合、取引は7.25ロットではなく、5としてコピーされます。
- Ignore Copying Lot Size Below: この設定により、コピー/乗算される最小ロットサイズを制御できます。 たとえば、Ignore Copying Lot Size = 0.5設定があり、トレードが0.2ロットサイズでコピーされようとしている場合、それは無視され、まったくコピーされません。
- Ignore Copying Lot Size Above: この設定により、コピー/乗算される最大ロットサイズを制御できます。 たとえば、Ignore Copying Lot Size = 5設定があり、トレードが8.2ロットサイズでコピーされようとしている場合、それは無視され、まったくコピーされません。
- Minimum Volume Step: デフォルト値は0.01で、ほとんどの外国為替ブローカーに適合します。 ブローカーが0.01未満のロットサイズ（0.001や0.0001など）を使用している場合、0.01未満の取引をコピーできるようにするには、この最小ロットサイズ設定をここに入力する必要があります。 これは、バイナリアカウント、特にボラティリティインデックスのコピーに必要です。
Trade Management
-
Synchronized Trade Closure: 元の取引がクローズされた直後に、Signal Multiplier EA MT4/5によって開かれたすべてのコピー/乗算されたトレードを即座にクローズするオプションの正誤。
- Apply Partial Closure: True/false. この設定が true の場合、受信側のコピーされた取引に部分的な閉鎖が正常に適用されます。false の場合は適用されません。
-
Take Profit in Points: Signal Multiplier EA MT4/5によって開かれたすべてのコピー/乗算された取引のテイクプロフィットレベル（元の取引には影響しません）。この設定は、上記の Copy Take Profit=false の場合にのみ適用されます。
-
Stop Loss in Points: Signal Multiplier EA MT4/5によって開かれたすべてのコピー/マルチプライドトレードのストップロスレベル（元のトレードには影響しません）。この設定は、上記の Copy Stop Loss=false の場合にのみ適用されます。
-
Break Even Profit in Points: Signal Multiplier EA MT4/5によって開かれたすべてのコピー/乗算された取引の利益レベル（元の取引には影響しません）。EAはストップロスレベルを損益分岐点に移動します。この設定は、上記の Copy Stop Loss=false の場合にのみ適用されます。
-
Trailing Start in Points: Signal Multiplier EA MT4/5によって開かれたすべてのコピー/乗算された取引についてEAがストップロスの追跡を開始するレベル（元の取引には影響しません）。この設定は、上記の Copy Stop Loss=false の場合にのみ適用されます。
-
Trailing Stop in Points: Signal Multiplier EA MT4/5によって開かれたすべてのコピー/乗算された取引のトレーリングストップロス距離（元の取引には影響しません）。この設定は、上記の Copy Stop Loss=false の場合にのみ適用されます。
-
Trailing Step in Points: Signal Multiplier EA MT4/5によって開かれたすべてのコピー/乗算された取引のトレーリングストップロスステップ（元の取引には影響しません）。この設定は、上記の Copy Stop Loss=false の場合にのみ適用されます。
-
Basket Take Profit %: Signal Multiplier EA MT4/5を組み合わせて開かれたすべてのコピー/乗算されたポジションの残高の％でのテイクプロフィットレベル（元の取引には影響しません）。EAはそれらのポジションをクローズします。 *
-
Use Basket Stop Loss: バスケットストップロスオプションの正誤。
-
Basket Stop Loss %: Signal Multiplier EA MT4/5を組み合わせて開かれたすべてのコピー/乗算されたポジションの残高の％でのストップロスレベル（元の取引には影響しません）。EAはそれらのポジションをクローズします。 *
-
Use Basket Break Even: バスケット損益分岐点％オプションの正誤。
-
Basket Break Even %: Signal Multiplier EA MT4/5を組み合わせて開かれたすべてのコピー/乗算されたポジションの残高の％（小数が利用可能）での利益レベル（元の取引には影響しません）。EAはストップロスレベルを損益分岐点に移動します。 *
-
Use Basket Trailing Stop Loss: バスケットトレーリングストップロスオプションの正誤。
-
Basket Trailing Start %: Signal Multiplier EA MT4/5を組み合わせて開かれたすべてのコピー/乗算されたポジションの残高の％（小数が利用可能）での利益レベル（元の取引には影響しません）。EAはストップロスレベルを上向きに追跡し始めます。
-
Basket Trailing Stop %: Signal Multiplier EA MT4/5によって開かれたすべてのコピー/乗算されたポジションの残高の％でのトレーリングストップロスレベル（元の取引には影響しません）。EAは、到達した場合にそれらのポジションをクローズします。 。 *
-
Basket Trailing Step %: Signal Multiplier EA MT4/5を組み合わせて開かれたすべてのコピー/乗算されたポジションの残高の％でのトレーリングステップレベル（元の取引には影響しません）。EAはストップロスレベルを移動します。
Emergency Trade Management
-
Use Emergency Trade Management: すべての元のおよびコピー/乗算されたオープントレードを閉じ、すべての新しいシグナル（または他のソース、エキスパートアドバイザー、またはマニュアルから）トレードのヘッジを開始するオプションの正誤。ユーザーにシグナルサブスクリプションまたはEAを無効化/停止する時間を与えます。 それ以上の損失からアカウントを保存します。 緊急ヘッジには、考慮すべきスプレッドやコミッションがありますが、アカウント全体を新しい安値や完全な破壊にさらすよりも、全体としてはるかに優れています。
-
Emergency Trade Management Equity: Signal Multiplier EA MT4/5が上記の緊急取引管理/ヘッジを開始するためのエクイティ金額。
Notification Settings
-
Send Email Notification: 取引口座で開かれた、すべての新しい元の取引またはコピー/乗算された取引について、あなたの電子メールアドレスに通知を受け取るオプションの正誤。 この通知には、コメント、日付と時刻、記号、価格、および適用されるTPレベルとSLレベルが含まれます。 このオプションが正しく機能するためには、MT4 / 5 >>ツール>>オプションターミナルウィンドウのEメールタブを設定する必要があります。 詳細については、Signal Multiplier EA MT4/5インストールガイドを参照してください。
-
Send Push Notification: 取引口座で開かれた新しい元の取引またはコピー/乗算された取引ごとに携帯電話またはタブレットへのプッシュ通知を受信するオプションの正誤。 このプッシュ通知には、コメント、日付と時刻、記号、価格、および適用されたTPレベルとSLレベルが含まれます。 このオプションが正しく機能するためには、MT4 / 5 >>ツール>>オプションターミナルウィンドウの通知タブを設定する必要があります。 詳細については、Signal Multiplier EA MT4/5インストールガイドを参照してください。
-
Send Daily Notification: 日付と時刻、残高、資本、証拠金レベルなどのアカウントの基本的な詳細を含む、以下の事前定義された時間に毎日の通知を受け取るオプションの正誤。 これにより、シグナルサブスクリプションまたは取引しているEA、開かれたコピー/乗算された取引とその結果と連絡を取り合うことができます。
-
Send Daily Notification Time: 00:00形式の時刻（0:00 00.00 0,00や0,00などの時刻形式は機能しません。時刻は4桁で、形式00:00の間にコロンを入れる必要があります）。 上記のアカウントの基本的な詳細が記載されたメールやプッシュ通知。 毎日多くの通知を受け取りたい場合は、この設定にコンマで区切って複数回入力できます。例：00:00,12:00,20:00
-
Send Emergency Notification: エクイティが以下に設定された事前定義されたレベルを下回ったときに、日付と時刻、残高、エクイティ、マージンレベルなど、アカウントの基本的な詳細が記載された緊急メールやプッシュ通知を受信するオプションの正誤。
-
Emergency Notification Equity: アカウントの通貨単位でのエクイティレベル（たとえば、アカウントの通貨が$の場合、1000は$ 1000です）。このレベルでは、Signal Multiplier EA MT4/5から、上記のようにアカウントの詳細が記載されたメールまたはプッシュ通知が送信されます。 この設定では、複数のエクイティレベルをカンマで区切って入力できます（例：6000,8000）。
* これらの設定/オプションは、スワップとコミッションを考慮して、バランスに対するエクイティとして計算されます。
✔️ Signal Multiplier EA MT4©: https://www.mql5.com/ja/market/product/68556
✔️ Signal Multiplier EA MT5©: https://www.mql5.com/ja/market/product/68816
www.forex-local-trade-copier.com
www.matrix-arrow-indicator.com
www.accurate-forex-indicator.com
www.profitable-forex-indicator.com
www.best-forex-indicator-mt4.com
www.best-forex-indicator-mt5.com