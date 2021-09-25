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Advertencia: solo necesita adjuntar Signal Multiplier EA MT4/5 en 1 gráfico, cualquier gráfico, para copiar/multiplicar todas las operaciones de todos los símbolos. NO necesita adjuntar Signal Multiplier EA MT4/5 en todos los símbolos para poder copiarlos. Si lo hace, todas las operaciones copiadas/multiplicadas se cerrarán inmediatamente después de que se hayan abierto.
Configuración/Guía de Entradas de Multiplicador de Señal EA MT4/5
General Settings
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Magic Number: El número mágico que Signal Multiplier EA MT4/5 aplica a todas sus propias operaciones abiertas, con fines de gestión.
- Magic Numbers to Copy: Los números mágicos separados por coma, que solo copiará el Signal Multiplier EA MT4/5. Por ejemplo, si pone 3245,0 el EA solo copiará operaciones con números mágicos 3245 y operaciones manuales (las operaciones manuales tienen un número mágico 0 por defecto).
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Magic Numbers not to Copy: Los números mágicos separados por comas, que el Signal Multiplier EA MT4/5 no copiará/multiplicará. Por ejemplo, si coloca 3245,0, el EA no copiará operaciones con 3245 números mágicos y operaciones manuales (las operaciones manuales tienen un número mágico 0 por defecto).
- Symbols to Copy: Los símbolos separados por coma, que solo copiará el Signal Multiplier EA MT4/5. Por ejemplo, si coloca EURUSD, GBPUSD el EA solo copiará/multiplicará las transacciones de EURUSD y GBPUSD.
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Symbols not to Copy: Los símbolos separados por comas, que el Signal Multiplier EA MT4/5 no copiará/multiplicará. Por ejemplo, si coloca EURUSD, GBPUSD, el EA no copiará/multiplicará las operaciones de EURUSD y GBPUSD.
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EA Comment: El comentario que imprimirá Signal Multiplier EA MT4/5 en cada operación multiplicada que se abra. Si escribe el símbolo @ en esta configuración, el EA copiará la identificación comercial de la operación original como un comentario sobre la operación copiada/multiplicada.
Copying / Multiplying Options
- Copy on Monday-Sunday: La configuración de tiempo de copia predeterminada de 00:00:00-23:59:59 se copiará durante todo el día. Esta configuración le permite excluir horas específicas. Por ejemplo, si desea pausar la copia 1 hora antes y 1 hora después de las 15:30, puede establecer esta configuración 00:00:00-14:30:00,16:30:00-23:59:59 y eso Way Signal Multiplier EA MT4/5 copiará hasta las 14:30, luego detendrá la copia hasta las 16:30 y volverá a copiar normalmente desde las 16:30 hasta la medianoche. Se pueden insertar varias cadenas de tiempo de este tipo.
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Copying Long Trades: Verdadero/falso para copiar/multiplicar solo operaciones largas/comprar operaciones originales.
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Copying Short Trades: Verdadero/falso para copiar/multiplicar solo operaciones en corto/vender originales.
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Copying Current Trades: Verdadero/falso para copiar/multiplicar solo operaciones originales actuales/ya abiertas.
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Copying New Trades: Verdadero/falso para copiar/multiplicar solo nuevas operaciones originales.
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Copying Take Profit: Verdadero/falso para copiar el nivel Take Profit de las operaciones originales en las multiplicadas.
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Copying Stop Loss: Verdadero/falso para copiar el nivel de Stop Loss de las operaciones originales en las multiplicadas.
- Allow TP/SL Manual Change: Verdadero/falso de la opción que permite al usuario cambiar manualmente los niveles de TP/SL aplicados de las operaciones copiadas/multiplicadas. El EA seguirá actualizando los niveles de TP/SL aplicados de las operaciones copiadas/multiplicadas siempre que el usuario no las haya modificado manualmente. En el momento en que lo haga, el EA ya no los actualizará de acuerdo con los intercambios originales. Esta configuración también se aplica a los pedidos pendientes.
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Copying Pending Orders: Verdadero/falso para copiar pedidos originales pendientes. Si es falso, el Signal Multiplier EA MT4/5 solo copiará/multiplicará estas órdenes pendientes cuando se activen y se abran.
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Maximum Spread in Points: El spread máximo permitido al copiar/multiplicar una operación.
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Maximum Slippage in Points: El deslizamiento máximo permitido al copiar / multiplicar una operación.
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Better Price: Verdadero/falso para copiar/multiplicar operaciones originales solo a un mejor precio. Advertencia: si esta opción es cierta, es posible que no pueda copiar/multiplicar una operación original por completo si el mercado se mueve rápidamente en su contra.
- Better Price Difference in Points: Esta configuración permite copiar/multiplicar operaciones originales con una cierta cantidad de puntos de mejora en el precio de apertura. Por ejemplo, si el precio de apertura de compra original es 1.08800 y esta configuración es 50, la operación de compra copiada/multiplicada se abrirá en 1.08750.
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Opposite Logic: Verdadero/falso para la copia/multiplicación inversa de las operaciones originales. Si esto es cierto, el Multiplicador de Señales EA MT4/5 abrirá una operación corta/venta multiplicada por una larga/compra y viceversa.
Lot Size Management
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Fixed Lot Size or Multiplier: None/Fixed/Multiplier. Si es None, Signal Multiplier EA MT4/5 no copiará/multiplicará ninguna operación original. Si es fijo, el Multiplicador de Señal EA MT4/5 copiará/multiplicará las operaciones originales con un tamaño de lote fijo según la configuración a continuación. Si es un multiplicador, el Multiplicador de Señal EA MT4/5 utilizará la configuración del multiplicador a continuación para copiar/multiplicar las operaciones originales.
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Fixed Lot Size: El tamaño de lote fijo de las operaciones copiadas/multiplicadas.
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Multiplier: Las veces que la operación multiplicada abierta por Signal Multiplier EA MT4/5 será mayor que la operación de señal original (o de cualquier otra fuente). Por ejemplo, si el multiplicador es 1.5 y la operación original es de 0.10 lotes, la operación multiplicada será de 0.15 lotes. Si el multiplicador es 2.0 y la operación original es de 0.22 lotes, la operación multiplicada será de 0.44 lotes.
- Custom Symbol Multipliers: Esta configuración permite diferentes multiplicadores para varios símbolos, anulando el multiplicador universal aplicado en la configuración. Si, por ejemplo, se ha establecido un multiplicador de 2 y en esta configuración usted pone: EURUSD3,GBPUSD4, las operaciones copiadas/multiplicadas de EURUSD se copiarán con un multiplicador de 3 y las operaciones de GBPUSD con un multiplicador de 4. Esta configuración solo funciona cuando se selecciona Multiplicador en la configuración Tipo de tamaño de lote anterior. También tenga en cuenta que se debe incluir cualquier sufijo que la cuenta del receptor tenga en sus símbolos. Si, por ejemplo, la cuenta del receptor tiene un sufijo .r en sus símbolos, esta configuración debe establecerse como: EURUSD.r3,GBPUSD.r4
- Total Symbol Copied Volume: El volumen máximo por símbolo separado por coma que se puede copiar/multiplicar cada vez. Por ejemplo, si esta configuración es EURUSD1, GBPUSD2, el EA copiará/multiplicará solo un total de 1 lote de transacciones EURUSD y 2 lotes de transacciones GBPUSD cada vez. Por ejemplo, si ya se han copiado/multiplicado un total de 1 lote de transacciones EURUSD y 2 lotes de transacciones GBPUSD, no se copiarán/multiplicarán más transacciones de estos símbolos. Esta configuración también se aplica a las órdenes pendientes (si Copiar órdenes pendientes = verdadero) y se restablece cuando se cierran todas las operaciones copiadas/multiplicadas.
- Total Account Copied Volume: El volumen máximo de todas las operaciones que se pueden copiar/multiplicar cada vez. Por ejemplo, si esta configuración es 2, el EA copiará solo una cierta cantidad de operaciones con un tamaño de lote total de 2 lotes. Por lo tanto, si se ha copiado/multiplicado una operación de EURUSD de 1 lote y una operación de GBPUSD de 1 lote, el EA no copiará ninguna otra operación porque el tamaño total del lote de las operaciones del receptor copiado supera el límite de 2 lotes. Esta configuración también se aplica a las órdenes pendientes (si Copiar órdenes pendientes = verdadero) y se restablece cuando se cierran todas las operaciones copiadas/multiplicadas.
- Minimum Copying Lot Size: El tamaño de lote mínimo que se copiará/multiplicará. Si, por ejemplo, el cálculo de copia/multiplicación da una operación de 0,25 lotes para copiar/multiplicar y esta configuración es 0.10, la operación se copiará como 0.10 y no como 0.25 lotes. En caso de que su bróker utilice un tamaño de lote inferior a 0.01, por ejemplo, 0.001 o 0.0001, debe establecer aquí esta configuración de tamaño de lote mínimo para poder copiar/multiplicar transacciones inferiores a 0.01. Esto es necesario para cuentas binarias y específicamente para copiar índices de volatilidad.
- Maximum Copying Lot Size: El tamaño de lote máximo que se copiará/multiplicará. Si, por ejemplo, el cálculo de copia/multiplicación da una operación de 7.25 lotes para copiar y esta configuración es 5, la operación se copiará como 5 y no como 7.25 lotes.
- Ignore Copying Lot Size Below: Esta configuración permite controlar el tamaño mínimo del lote que se copiará/multiplicará. Si, por ejemplo, tiene una configuración Ignorar tamaño de lote de copia = 0.5 y una operación está a punto de copiarse con un tamaño de lote de 0.2, se ignorará y NO se copiará en absoluto.
- Ignore Copying Lot Size Above: Esta configuración permite controlar el tamaño máximo del lote que se copiará/multiplicará. Si, por ejemplo, tiene una configuración Ignorar tamaño de lote de copia = 5 y una operación está a punto de copiarse con un tamaño de lote de 8.2, se ignorará y NO se copiará en absoluto.
- Minimum Volume Step: El valor predeterminado es 0.01 y se adapta a la mayoría de los corredores de divisas. En caso de que su bróker utilice un tamaño de lote inferior a 0.01, por ejemplo, 0.001 o 0.0001, debe establecer aquí esta configuración de tamaño de lote mínimo para poder copiar transacciones inferiores a 0.01. Esto es necesario para cuentas binarias y específicamente para copiar índices de volatilidad.
Trade Management
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Synchronized Trade Closure: Verdadero/falso de la opción de cerrar todas las operaciones copiadas/multiplicadas abiertas por el Multiplicador de Señales EA MT4/5 instantáneamente, justo después de que se cerrarán las operaciones originales.
- Apply Partial Closure: True/false. Si esta configuración es verdadera, el cierre parcial se aplicará normalmente en las operaciones copiadas del receptor, si es falso, no lo hará.
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Take Profit in Points: El nivel de Take Profit para cada operación copiada/multiplicada abierta por Signal Multiplier EA MT4/5 (no afectará las operaciones originales). Esta configuración solo se aplica si Copy Take Profit=false arriba.
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Stop Loss in Points: El nivel de Stop Loss para cada operación copiada/multiplicada abierta por Signal Multiplier EA MT4/5 (no afectará las operaciones originales). Esta configuración solo se aplica si Copy Stop Loss=false arriba.
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Break Even Profit in Points: El nivel de beneficio por cada operación copiada/multiplicada abierta por Signal Multiplier EA MT4/5 (no afectará las operaciones originales), en el que el EA moverá el nivel de Stop Loss al punto de equilibrio. Esta configuración solo se aplica si Copy Stop Loss=false arriba.
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Trailing Start in Points: El nivel en el que el EA comenzará a seguir el Stop Loss por cada operación copiada/multiplicada abierta por Signal Multiplier EA MT4/5 (no afectará las operaciones originales). Esta configuración solo se aplica si Copy Stop Loss=false arriba.
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Trailing Stop in Points: La distancia de Trailing Stop Loss para cada operación copiada/multiplicada abierta por Signal Multiplier EA MT4/5 (no afectará las operaciones originales). Esta configuración solo se aplica si Copy Stop Loss=false arriba.
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Trailing Step in Points: El Trailing Stop Loss Step para cada operación copiada/multiplicada abierta por Signal Multiplier EA MT4/5 (no afectará las operaciones originales). Esta configuración solo se aplica si Copy Stop Loss=false arriba.
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Basket Take Profit %: El nivel Take Profit en% del saldo (los decimales están disponibles) para todas las posiciones copiadas/multiplicadas abiertas por Signal Multiplier EA MT4/5 combinadas (no afectará las operaciones originales), en las que el EA cerrará esas posiciones. *
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Use Basket Stop Loss: Verdadero/Falso de la opción Stop Loss de la cesta.
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Basket Stop Loss %: El nivel de Stop Loss en% del saldo (los decimales están disponibles) para todas las posiciones copiadas/multiplicadas abiertas por Signal Multiplier EA MT4/5 combinado (no afectará las operaciones originales), en las que el EA cerrará esas posiciones. *
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Use Basket Break Even: Verdadero/Falso de la opción de porcentaje de equilibrio de la cesta.
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Basket Break Even %: El nivel de beneficio en% del saldo (los decimales están disponibles) para todas las posiciones copiadas/multiplicadas abiertas por Signal Multiplier EA MT4/5 combinadas (no afectará las operaciones originales), en las que el EA moverá el nivel de Stop Loss al punto de equilibrio. *
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Use Basket Trailing Stop Loss: Verdadero/Falso de la opción de pérdida final de la canasta.
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Basket Trailing Start %: El nivel de beneficio en% del saldo (los decimales están disponibles) para todas las posiciones copiadas/multiplicadas abiertas por Signal Multiplier EA MT4/5 combinadas (no afectará las operaciones originales), en las que el EA comenzará a rastrear el nivel de Stop Loss hacia arriba.
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Basket Trailing Stop %: El nivel de Trailing Stop Loss en% del saldo (decimales están disponibles) para todas las posiciones copiadas/multiplicadas abiertas por Signal Multiplier EA MT4/5 combinado (no afectará las operaciones originales), en el que el EA cerrará esas posiciones si se alcanza . *
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Basket Trailing Step %: El nivel de Trailing Step en% del saldo (los decimales están disponibles), para todas las posiciones copiadas/multiplicadas abiertas por Signal Multiplier EA MT4/5 combinadas (no afectará las operaciones originales), en las que el EA moverá el nivel de Stop Loss.
Emergency Trade Management
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Use Emergency Trade Management: Verdadero/falso de la opción de cerrar todas las operaciones abiertas originales y copiadas/multiplicadas y comenzar a cubrir todas las operaciones nuevas de señales (o de cualquier otra fuente, asesores expertos o manuales), dando al usuario tiempo para deshabilitar/detener cualquier suscripción de señal o EA, salvando la cuenta de más pérdidas. La cobertura de emergencia tendrá algunos diferenciales y/o comisiones a tener en cuenta, pero en general será mucho mejor que exponer toda tu cuenta a nuevos mínimos o destrucción total.
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Emergency Trade Management Equity: El monto de capital bajo el cual el Multiplicador de Señales EA MT4/5 iniciará la gestión/cobertura comercial de emergencia descrita anteriormente.
Notification Settings
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Send Email Notification: Verdadero/falso de la opción de recibir una notificación en su dirección de correo electrónico por cada nueva operación original o copiada / multiplicada, abierta en la cuenta comercial. Esta notificación incluirá el comentario, fecha y hora, símbolo, precio y cualquier nivel de TP y SL aplicado. Tendrá que configurar la pestaña Correo electrónico de la ventana de terminal MT4/5 >> Herramientas >> Opciones, para que esta opción funcione correctamente. Obtenga más información en la Guía de Instalación de Signal Multiplier EA MT4/5.
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Send Push Notification: Verdadero/falso de la opción de recibir una notificación automática en su teléfono móvil o tableta por cada nueva operación original o copiada/multiplicada, abierta en la cuenta de operaciones. Esta notificación automática incluirá el comentario, la fecha y la hora, el símbolo, el precio y los niveles de TP y SL aplicados. Tendrá que configurar la pestaña Notificaciones de la ventana de terminal MT4/5 >> Herramientas >> Opciones, para que esta opción funcione correctamente. Obtenga más información en la Guía de Instalación de Signal Multiplier EA MT4/5.
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Send Daily Notification: Verdadero/falso de la opción de recibir una notificación diaria a la hora predefinida a continuación con los detalles básicos de su cuenta, como fecha y hora, saldo, equidad y niveles de margen. Esto lo mantendrá en contacto con su suscripción de señal o cualquier EA con el que esté operando, cualquier operación copiada/multiplicada abierta y sus resultados.
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Send Daily Notification Time: La hora del día en formato 00:00 (formatos de hora como 0:00 00.00 0,00 o 0,00 no funcionarán, la hora debe estar en cuatro dígitos con dos puntos entre el formato 00:00), en la que recibirá su correo electrónico y/o notificación push con los detalles básicos de su cuenta como se describen anteriormente. Se pueden colocar varias veces en esta configuración, separadas por comas, si desea recibir muchas notificaciones diarias, por ejemplo: 00:00,12:00,20:00
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Send Emergency Notification: Verdadero/falso de la opción de recibir un correo electrónico de emergencia y/o notificación automática con los detalles básicos de su cuenta, como fecha y hora, saldo, capital y niveles de margen, cuando su capital cae por debajo del nivel predefinido que se establece a continuación.
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Emergency Notification Equity: El nivel de capital en las unidades monetarias de la cuenta (por ejemplo, 1000 es $1000 si la moneda de su cuenta está en $), por debajo del cual el Multiplicador de Señales EA MT4/5 le enviará un correo electrónico o una notificación automática con los detalles de su cuenta como se describen anteriormente. Se pueden colocar varios niveles de equidad en esta configuración, separados por comas, por ejemplo: 6000,8000
* Estas configuraciones/opciones se calculan como equidad sobre saldo, teniendo en cuenta los swaps y las comisiones.
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