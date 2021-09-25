Configuración/Guía de Entradas de Multiplicador de Señal EA MT4/5 

✔️ Signal Multiplier EA MT4©: https://www.mql5.com/es/market/product/68556



✔️ Signal Multiplier EA MT5©: https://www.mql5.com/es/market/product/68816

Advertencia: solo necesita adjuntar Signal Multiplier EA MT4/5 en 1 gráfico, cualquier gráfico, para copiar/multiplicar todas las operaciones de todos los símbolos. NO necesita adjuntar Signal Multiplier EA MT4/5 en todos los símbolos para poder copiarlos. Si lo hace, todas las operaciones copiadas/multiplicadas se cerrarán inmediatamente después de que se hayan abierto.

Magic Numbers not to Copy: Los números mágicos separados por comas, que el Signal Multiplier EA MT4/5 no copiará/multiplicará. Por ejemplo, si coloca 3245,0, el EA no copiará operaciones con 3245 números mágicos y operaciones manuales (las operaciones manuales tienen un número mágico 0 por defecto).

EA Comment: El comentario que imprimirá Signal Multiplier EA MT4/5 en cada operación multiplicada que se abra. Si escribe el símbolo @ en esta configuración, el EA copiará la identificación comercial de la operación original como un comentario sobre la operación copiada/multiplicada.

Symbols not to Copy: Los símbolos separados por comas, que el Signal Multiplier EA MT4/5 no copiará/multiplicará. Por ejemplo, si coloca EURUSD, GBPUSD, el EA no copiará/multiplicará las operaciones de EURUSD y GBPUSD.

Better Price: Verdadero/falso para copiar/multiplicar operaciones originales solo a un mejor precio. Advertencia: si esta opción es cierta, es posible que no pueda copiar/multiplicar una operación original por completo si el mercado se mueve rápidamente en su contra.

Opposite Logic: Verdadero/falso para la copia/multiplicación inversa de las operaciones originales. Si esto es cierto, el Multiplicador de Señales EA MT4/5 abrirá una operación corta/venta multiplicada por una larga/compra y viceversa.

Multiplier: Las veces que la operación multiplicada abierta por Signal Multiplier EA MT4/5 será mayor que la operación de señal original (o de cualquier otra fuente). Por ejemplo, si el multiplicador es 1.5 y la operación original es de 0.10 lotes, la operación multiplicada será de 0.15 lotes. Si el multiplicador es 2.0 y la operación original es de 0.22 lotes, la operación multiplicada será de 0.44 lotes.

Fixed Lot Size or Multiplier: None/Fixed/Multiplier. Si es None, Signal Multiplier EA MT4/5 no copiará/multiplicará ninguna operación original. Si es fijo, el Multiplicador de Señal EA MT4/5 copiará/multiplicará las operaciones originales con un tamaño de lote fijo según la configuración a continuación. Si es un multiplicador, el Multiplicador de Señal EA MT4/5 utilizará la configuración del multiplicador a continuación para copiar/multiplicar las operaciones originales.

Synchronized Trade Closure: Verdadero/falso de la opción de cerrar todas las operaciones copiadas/multiplicadas abiertas por el Multiplicador de Señales EA MT4/5 instantáneamente, justo después de que se cerrarán las operaciones originales.

Break Even Profit in Points: El nivel de beneficio por cada operación copiada/multiplicada abierta por Signal Multiplier EA MT4/5 (no afectará las operaciones originales), en el que el EA moverá el nivel de Stop Loss al punto de equilibrio. Esta configuración solo se aplica si Copy Stop Loss=false arriba.

Trailing Start in Points: El nivel en el que el EA comenzará a seguir el Stop Loss por cada operación copiada/multiplicada abierta por Signal Multiplier EA MT4/5 (no afectará las operaciones originales). Esta configuración solo se aplica si Copy Stop Loss=false arriba.

Basket Take Profit %: El nivel Take Profit en% del saldo (los decimales están disponibles) para todas las posiciones copiadas/multiplicadas abiertas por Signal Multiplier EA MT4/5 combinadas (no afectará las operaciones originales), en las que el EA cerrará esas posiciones. *

Basket Stop Loss %: El nivel de Stop Loss en% del saldo (los decimales están disponibles) para todas las posiciones copiadas/multiplicadas abiertas por Signal Multiplier EA MT4/5 combinado (no afectará las operaciones originales), en las que el EA cerrará esas posiciones. *

Basket Break Even %: El nivel de beneficio en% del saldo (los decimales están disponibles) para todas las posiciones copiadas/multiplicadas abiertas por Signal Multiplier EA MT4/5 combinadas (no afectará las operaciones originales), en las que el EA moverá el nivel de Stop Loss al punto de equilibrio. *

Basket Trailing Start %: El nivel de beneficio en% del saldo (los decimales están disponibles) para todas las posiciones copiadas/multiplicadas abiertas por Signal Multiplier EA MT4/5 combinadas (no afectará las operaciones originales), en las que el EA comenzará a rastrear el nivel de Stop Loss hacia arriba.

Basket Trailing Stop %: El nivel de Trailing Stop Loss en% del saldo (decimales están disponibles) para todas las posiciones copiadas/multiplicadas abiertas por Signal Multiplier EA MT4/5 combinado (no afectará las operaciones originales), en el que el EA cerrará esas posiciones si se alcanza . *

Basket Trailing Step %: El nivel de Trailing Step en% del saldo (los decimales están disponibles), para todas las posiciones copiadas/multiplicadas abiertas por Signal Multiplier EA MT4/5 combinadas (no afectará las operaciones originales), en las que el EA moverá el nivel de Stop Loss.

Use Emergency Trade Management: Verdadero/falso de la opción de cerrar todas las operaciones abiertas originales y copiadas/multiplicadas y comenzar a cubrir todas las operaciones nuevas de señales (o de cualquier otra fuente, asesores expertos o manuales), dando al usuario tiempo para deshabilitar/detener cualquier suscripción de señal o EA, salvando la cuenta de más pérdidas. La cobertura de emergencia tendrá algunos diferenciales y/o comisiones a tener en cuenta, pero en general será mucho mejor que exponer toda tu cuenta a nuevos mínimos o destrucción total.

Send Email Notification: Verdadero/falso de la opción de recibir una notificación en su dirección de correo electrónico por cada nueva operación original o copiada / multiplicada, abierta en la cuenta comercial. Esta notificación incluirá el comentario, fecha y hora, símbolo, precio y cualquier nivel de TP y SL aplicado. Tendrá que configurar la pestaña Correo electrónico de la ventana de terminal MT4/5 >> Herramientas >> Opciones, para que esta opción funcione correctamente. Obtenga más información en la Guía de Instalación de Signal Multiplier EA MT4/5.

Send Push Notification: Verdadero/falso de la opción de recibir una notificación automática en su teléfono móvil o tableta por cada nueva operación original o copiada/multiplicada, abierta en la cuenta de operaciones. Esta notificación automática incluirá el comentario, la fecha y la hora, el símbolo, el precio y los niveles de TP y SL aplicados. Tendrá que configurar la pestaña Notificaciones de la ventana de terminal MT4/5 >> Herramientas >> Opciones, para que esta opción funcione correctamente. Obtenga más información en la Guía de Instalación de Signal Multiplier EA MT4/5.

Send Daily Notification: Verdadero/falso de la opción de recibir una notificación diaria a la hora predefinida a continuación con los detalles básicos de su cuenta, como fecha y hora, saldo, equidad y niveles de margen. Esto lo mantendrá en contacto con su suscripción de señal o cualquier EA con el que esté operando, cualquier operación copiada/multiplicada abierta y sus resultados.

Send Daily Notification Time: La hora del día en formato 00:00 (formatos de hora como 0:00 00.00 0,00 o 0,00 no funcionarán, la hora debe estar en cuatro dígitos con dos puntos entre el formato 00:00), en la que recibirá su correo electrónico y/o notificación push con los detalles básicos de su cuenta como se describen anteriormente. Se pueden colocar varias veces en esta configuración, separadas por comas, si desea recibir muchas notificaciones diarias, por ejemplo: 00:00,12:00,20:00

Send Emergency Notification: Verdadero/falso de la opción de recibir un correo electrónico de emergencia y/o notificación automática con los detalles básicos de su cuenta, como fecha y hora, saldo, capital y niveles de margen, cuando su capital cae por debajo del nivel predefinido que se establece a continuación.