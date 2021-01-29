Алпхан Гогуш стал новым региональным генеральным менеджером Huobi в России, Турции и Украине

В ходе недавнего назначения, направленного на усиление позиций в России, Турции и Украине, Huobi Global объявила Алпхан ГОГУШ новым региональным генеральным менеджером для этой группы стран.

Гогус работает в Huobi Global с 2019 года, и в своей роли, возглавляющей компанию Huobi в Турции, он добился впечатляющих результатов в расширении криптовалютного бизнеса там. Гогус признан лидером на высшем уровне управления криптовалютами благодаря своему огромному опыту в области блокчейна, финансирования цифровых активов и традиционных финансов.

Регион, который сейчас находится под контролем ГОГУШ, признан страдающим от отсутствия профессиональных и хорошо управляемых криптовалютных сервисов, и долгое время находился в поле зрения Huobi. Назначение Гогуса на эту роль регионального менеджера соответствует общей глобальной стратегии ftm Huobi.

Назначение было сделано с целью расширить присутствие Huobi Global в этих областях. Huobi Global, как организация, стремится укрепить связи в определенных регионах для достижения своей общей цели по продвижению инклюзивного глобального предложения.

Часть этой стратегии включает создание сильных локализованных команд для обслуживания клиентов в этих регионах и регионах. Причина этого заключается в клиентоориентированном подходе Huobi и его желании быть ведущей криптовалютной службой во многих регионах и во всем мире.

Гогус обладает богатым опытом в области управления криптовалютами, особенно в турецком регионе.

Он работал главным операционным директором BTCTurk, которая была создана в июле 2013 года как первая торговая платформа биткоинов на базе турецкой лиры, работающая на турецком рынке. До этого Гогус был старшим менеджером Deloitte Audit в Турции.

Гогус также был финансовым директором и главным операционным директором BTCTrader, компании по разработке программного обеспечения, которая предлагает решения для криптобиржевых операций для крипто-предпринимателей.



